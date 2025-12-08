EQS-News: BingX führt Recurring Buy ein, um Nutzern zu helfen, Kryptomarktschwankungen zu überstehen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

PANAMA CITY, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, gab heute die Einführung von Recurring Buy bekannt, einer neuen Spot-Trading-Funktion, die Anfängern helfen soll, einfach und zuversichtlich in den volatilen Kryptomarkt einzusteigen. Die Funktion automatisiert Kryptokäufe in festen Intervallen und mit flexiblen Beträgen und bietet Nutzern eine anfängerfreundliche Methode, langfristige Positionen aufzubauen, ohne den Markt timen zu müssen.

Mit der Funktion „Recurring Buy" können Nutzer ausgewählte Kryptowährungen automatisch in regelmäßigen Abständen kaufen, beginnend ab 1 USDT. Die Abstände können stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich gewählt werden. Dadurch können sie ihre Investitionen aufbauen, ohne versuchen zu müssen, Markttiefs vorherzusagen oder auf Preisschwankungen zu reagieren. Da die Käufe über die Zeit verteilt werden, gleicht der Recurring Buy die Auswirkungen der Preisvolatilität aus und senkt die durchschnittlichen Einstiegskosten. Das macht ihn zu einer beliebten Strategie für Anfänger und Langzeit-Anleger, die einen einfachen, aber disziplinierten Ansatz zur Vermögensbildung wünschen.

"Mit dem Recurring Buy geben wir neuen Tradern eine einfachere Möglichkeit, am Kryptomarkt teilzunehmen, ohne sich im alltäglichen Preisrauschen zu verlieren.", sagte Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX. "Bei BingX sind wir bestrebt, eine breite Palette von Produkten für Trader auf jedem Niveau anzubieten, und diese Funktion bekräftigt unser Engagement, Anfänger mit praktischen, zugänglichen Tools zu unterstützen, die ihnen helfen, Vertrauen aufzubauen und in ihrer Trading-Reise konsequent zu bleiben".

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

