EQS-News: Evotec schließt Verkauf von Just – Evotec Biologics Toulouse Standort an Sandoz ab

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

Evotec schließt Verkauf von Just – Evotec Biologics Toulouse Standort an Sandoz ab



08.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alle Abschlussbedingungen wurden nach Ankündigung über die Vereinbarung eines nicht-bindenden Term Sheet im Juli und Unterzeichnung des Vertrags im November erfüllt Die Vereinbarung beinhaltet rund 350 Mio. US$ in bar für die Just – Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse sowie Vorab-Technologielizenzgebühren für Evotecs kontinuierliche Herstellungsplattform Zusätzlich hat Evotec Anspruch auf Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine in Höhe von insgesamt mehr als 300 Mio. US$ in den nächsten Jahren. Bestehende vertragliche Verpflichtungen werden dadurch ersetzt Die Transaktion umfasst Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars in der technischen und frühen Entwicklungsphase mit dem Ziel, einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Mrd. US$ zu adressieren Der Verkauf wird sich unmittelbar positiv auf das Ergebnis auswirken und Evotecs kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz verbessern

Hamburg, 08. Dezember 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gab heute den Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse sowie einer unbefristeten Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung an die Sandoz AG (SIX: SDZ / OTCQX: SDZNY) zum 05. Dezember 2025 bekannt. Insgesamt können sich die potenziellen Zahlungen auf über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu 10 Biosimilar-Molekülen belaufen, von denen sechs einen Netto-Umsatz der Originalpräparate-Hersteller von mehr als 90 Mrd. US$ haben.

Die Transaktion mit Sandoz beschleunigt die Umsetzung der Strategie von Evotec durch eine bessere Monetarisierung der Technologie und den Übergang zu einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell. Evotec konzentriert sich verstärkt auf ihre Kernkompetenzen und ist auf dem besten Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum. Die Übernahme des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse durch Sandoz ist eine Bestätigung der zukunftsweisenden J.POD-Plattform und ihres Potenzials, die Herstellung von Biologika zu revolutionieren.

Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec, sagte: „Diese Transaktion ist ein entscheidender Schritt für Evotec auf dem Weg zu einem skalierbaren Technologieanbieter für die Entwicklung von Biologika der nächsten Generation. Durch den Verkauf des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse und einer Lizenz für die Nutzung unserer zukunftsweisenden Technologie für die kontinuierliche Herstellung an Sandoz erschließen wir nicht nur heute einen erheblichen Mehrwert, sondern ebnen auch den Weg für eine effizientere, nachhaltigere und zugänglichere Zukunft für biologische Arzneimittel.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Evotec weiterhin Kunden in den USA und Europa mit Kapazitäten für Moleküldesign, Upstream-, Downstream-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie first-in-human- bis hin zur kommerziellen GMP-konformen Herstellung von Biologika bedienen. Parallel dazu plant Evotec, ihren Partnern durch das Technologielizenzmodell zu ermöglichen, Zeit und Kosten für die Herstellung von Biologika zu senken – durch die wegweisende kontinuierliche Herstellungstechnologie in Verbindung mit Anlagen, die über die eigenen Kapazitäten hinausgehen.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle.

Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.

Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.

Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.

Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medien

Susanne Kreuter VP Head of Strategic Marketing

Susanne.Kreuter@evotec.com

Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com

08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq EQS News ID: 2241082

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241082 08.12.2025 CET/CEST