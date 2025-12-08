EQS-News: Hyundai Mobis errichtet zusätzlichen SW-Forschungs- und Entwicklungsstandort in Bengaluru, Indien

EQS-News: Hyundai Mobis / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Hyundai Mobis errichtet zusätzlichen SW-Forschungs- und Entwicklungsstandort in Bengaluru, Indien



Nach der Gründung des integrierten Forschungs- und Entwicklungszentrums in Hyderabad Anfang dieses Jahres baut das Unternehmen nun ein eigenständiges Softwarezentrum in der IT-Stadt Bengaluru auf.

Gewinnung weiterer hochkarätiger lokaler Software-Talente zur Stärkung der Rolle des indischen Forschungs- und Entwicklungszentrums... Eröffnung einer spezialisierten Niederlassung zur Diversifizierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Bengaluru beherbergt zahlreiche indische Kunden... Die Niederlassung wird Kernkomponenten entwickeln, die auf globale Kunden zugeschnitten sind, darunter Infotainment-Systeme

SEOUL, Südkorea, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 8. bekannt, dass es eine spezialisierte Software-Forschungsniederlassung in Bengaluru, Indiens IT-Zentrum, gegründet hat. Das Unternehmen plant, diesen Standort als spezialisierte Software-Forschungsniederlassung neben seinem bestehenden integrierten Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hyderabad zu betreiben, das Anfang dieses Jahres gegründet wurde, und verfolgt damit eine duale Forschungs- und Entwicklungsstrategie, die den regionalen Besonderheiten Rechnung trägt.

Bengaluru liegt im Südwesten Indiens und ist die Verwaltungshauptstadt des Bundesstaates Karnataka. Die Stadt beherbergt ein florierendes Software-Ökosystem, das globale IT-Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen umfasst. Hyundai Mobis hat sich Berichten zufolge für Bengaluru entschieden, das für seine hervorragende Softwareentwicklungsumgebung bekannt ist, nachdem das Unternehmen potenzielle zusätzliche Standorte in ganz Indien geprüft hatte, um den wachsenden Bedarf an Software-Forschung und -Entwicklung zu decken.

Die Einrichtung dieser auf die regionalen Besonderheiten zugeschnittenen spezialisierten Forschungsbasis zielt auch darauf ab, Spitzenkräfte zu gewinnen. Indiens vielfältige Sprachen, Kulturen und Talentpools variieren je nach Region erheblich und werden stark von den lokalen Industrien beeinflusst. Auch globale Automobilhersteller und Automobilzulieferer tendieren dazu, Niederlassungen in den großen indischen Städten zu betreiben.

Hyundai Mobis berücksichtigte auch die Konzentration vieler indischer Kunden in Bengaluru. Durch den Betrieb einer Niederlassung dort erwartet das Unternehmen, seine globale Wettbewerbsfähigkeit bei Aufträgen zu verbessern, indem es ein System einrichtet, um schnell auf lokale Kundenanfragen reagieren zu können.

Hyundai Mobis plant, die neu gegründete Niederlassung in Bengaluru als spezialisierten Hub für Infotainment-Software zu nutzen. Der indische Automobilmarkt verlagert sich derzeit von Kleinwagen zu mittelgroßen bis großen Modellen. Mit der zunehmenden Verbreitung von elektronischen Komponenten mit hohem Mehrwert, wie z. B. Fahrerassistenzsystemen (ADAS), ist auch die Nachfrage nach den dafür erforderlichen Software-Fachkräften deutlich gestiegen.

Die neue Niederlassung ermöglicht Hyundai Mobis außerdem eine flexiblere lokale F&E-Strategie. Das bestehende integrierte F&E-Zentrum in Hyderabad wird weiterhin als lokale F&E-Zentrale fungieren und sich auf die Festlegung von Softwarestrategien, die Zusammenarbeit mit globalen Forschungszentren und die Anwendungsentwicklung konzentrieren. Die Niederlassung in Bengaluru wird sich um Bereiche kümmern, die eng mit der Hardware verbunden sind, wie z. B. Frameworks, die die Grundlage für die Implementierung von Softwarefunktionen bilden. Durch die Ausweitung des Umfangs der Softwareentwicklung auf diese beiden Zentren hat das Unternehmen eine Plattformentwicklungsgrundlage geschaffen, die den Anforderungen lokaler globaler Kunden gerecht wird.

Hyundai Mobis stärkt seine globale Wettbewerbsfähigkeit durch den Betrieb wichtiger Einrichtungen, darunter Fabriken und Forschungszentren, in ganz Indien. Das Unternehmen produziert Module und Kernkomponenten in seinen beiden Produktionszentren in Chennai und Anantapur, während sein Teilezentrum in Gurugram eine stabile Versorgung mit Ersatzteilen für den Kundendienst gewährleistet. Neben der neu gegründeten Niederlassung in Bengaluru leitet das integrierte Forschungszentrum in Hyderabad die softwareorientierte Forschung und Entwicklung, während Delhi und Chennai jeweils das Beschaffungszentrum und das Qualitätszentrum beherbergen.

Gleichzeitig diversifiziert Hyundai Mobis sein Auftragsportfolio von globalen Kunden in Indien und ist bestrebt, seinen Auftragseingang zu vermehren. Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Auftragswert von indischen Kunden bis 2028 im Vergleich zu 2025 um etwa das Sechsfache zu steigern.

Hyundai Mobis ist die weltweite Nr. 6 bei den Automobilzulieferern mit Hauptsitz in Seoul, Korea. Das Unternehmen verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung.

