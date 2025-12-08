EQS-News: Moldau entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für den deutschen Einzelhandel

EQS-News: Invest Moldova / Schlagwort(e): Miscellaneous

Moldau entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für den deutschen Einzelhandel



08.12.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CHIȘINĂU, Moldawien, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dank Qualität, Rückverfolgbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen reifer Märkte schaffen es immer mehr moldauische Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor in die Regale Deutschlands. Damit festigt die Republik Moldau schrittweise ihre Position als wettbewerbsfähiger Lieferant in einem sich in beschleunigtem Wandel befindlichen Agrar-Food-Ökosystem, das an die europäischen Standards für Qualität und Lebensmittelsicherheit angepasst ist.

Ein modernisierter und exportorientierter Agrar- und Lebensmittelsektor

Die rasche Modernisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors, die durch Digitalisierung, Investitionen in Verarbeitungsinfrastrukturen sowie die aktive Teilnahme an Internationalisierungsprogrammen unterstützt wurde, hat zu einer steigenden Sichtbarkeit Moldaus auf den westeuropäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Irland, beigetragen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erreichten die Gesamtexporte einen Wert von 2,62 Milliarden USD, wobei der Agrar- und Lebensmittelsektor rund 40 % dieses Wertes ausmachte. Deutschland bleibt ein strategischer Markt für Importwaren aus der Republik Moldau, darunter insbesondere Nüsse, Früchte, Ölsaaten sowie Backwaren wie Kekse, Kuchen und Brot im Wert von 94 Millionen USD.

Moldauische Hersteller auf Erfolgskurs

Die Bäckerei Bardar, Panilino und BeSweet stehen für die neue Generation moldauischer Produzenten, die im Agrar–Food–Bereich die Standards anheben und es schaffen, durch Authentizität, Qualität und Flexibilität die Auslandsmärkte zu erobern.

Mit einer 25-jährigen Tradition hat Bardar lokale Rezepte in Produkte verwandelt, die in über 170 Geschäften in der EU geschätzt werden, wobei traditionelle Pasteten 70 % der Exporte des Unternehmens ausmachen.

„Die internationalen Teilnahmen haben uns geholfen, unsere Exportstrategie anzupassen und uns wettbewerbsfähig zu positionieren. Das positive Feedback der Käufer – der Wunsch, die authentischen Geschmäcker der Kindheit wiederzufinden – hat uns bestätigt, dass wir nicht nur lokal, sondern auch auf internationaler Ebene Potenzial haben", erklärt Victor Nistorică, Geschäftsführer des Unternehmens.

Bis 2028 möchte das Unternehmen den Exportanteil am Umsatz auf über 50 % steigern. Im Jahr 2023 lag dieser Anteil noch bei etwa 20 %.

Panilino, ein 2003 gegründetes Familienunternehmen, kombiniert moderne Technologie mit traditionellen Rezepten und exportiert nach Deutschland, Tschechien, Polen, Rumänien, Lettland sowie in die USA und nach Israel.

BeSweet, gegründet von den Schwestern Nadejda und Iulia, stellt Premium-Süßwaren aus Honig und Nüssen her, die auf dem deutschen Markt für ihre hochwertigen Zutaten und ihr Clean-Label-Konzept geschätzt werden. Kürzlich wurde das Unternehmen auf der Empower Locals-Konferenz, organisiert von der Allianz der kleinen und mittleren Unternehmen Moldaus, als „Marke des Jahres" ausgezeichnet.

Trends und Chancen im Export

Die Daten zu den moldauischen Exporten nach Deutschland in den Jahren 2024–2025 zeigen deutliche Zuwächse in den Agrar- und Lebensmittelsegmenten. Die verarbeiteten Getreideprodukte steigen um etwa 35%, während die Lebensmittelzubereitungen auf Getreidebasis um mehr als 65% zulegen. Gleichzeitig verzeichnen süße Kekse ein Wachstum von fast 22%, was das zunehmende Interesse der deutschen Verbraucher an Agrar–Food–Produkten, Backwaren und Getränken aus der Republik Moldau bestätigt – mit einem aggregierten Anstieg von 34,7% gegenüber 2024.

Ein Sektor bereit für die europäische Skalierung

Moldauische Produzenten betreten den deutschen Markt mit einer soliden Mischung aus Tradition, moderner Technologie und konsequenter Qualitätsorientierung. Die Bäckerei Bardar, Panilino und BeSweet sind Beispiele einer Branche, die sich in voller Reife befindet und sich vom Status eines regionalen Lieferanten zu einem europäischen Akteur entwickelt – dank Investitionen in Technologisierung, Zertifizierungen und internationale Partnerschaften.

Während die deutschen Verbraucher weiterhin nach authentischen Produkten mit Identität und Geschichte suchen, festigt die Republik Moldau ihre Position als agiler, wettbewerbsfähiger und perfekt an die europäischen Standards angepasster Lieferant im Agrar–Lebensmittelsektor.

Invest Moldova

Tel: +373 22 27 36 54

E-mail: office@invest.gov.md

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839412/Invest_Moldova_Bardar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839411/Invest_Moldova_Logo.jpg





View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/moldau-entwickelt-sich-zu-einem-zunehmend-wichtigen-lieferanten-fur-den-deutschen-einzelhandel-302634432.html

08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2241486 08.12.2025 CET/CEST