EQS-News: Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung – proprietäre Algorithmen ermöglichen die strategische Skalierung der Handelskapazitäten

Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung – proprietäre Algorithmen ermöglichen die strategische Skalierung der Handelskapazitäten



Corporate News

Alphawave Finance GmbH / Schlagwort(e): Geschäftsentwicklung, Unternehmensanleihe, Technologie, Düsseldorf

8. Dezember – 07:30 Uhr (CET)



Alphawave GmbH: Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung – proprietäre Algorithmen ermöglichen die strategische Skalierung der Handelskapazitäten

Düsseldorf, 8. Dezember 2025 – Alphawave GmbH, ein seit 2016 auf proprietäres Quant-Trading spezialisiertes Technologieunternehmen, beendet seine Near-Stealth-Phase und gibt erstmals umfassende Einblicke in seine operative Entwicklung und strategische Ausrichtung. Nach einer intern finanzierten Forschungs- und Entwicklungsphase von acht Jahren und der Wiederaufnahme des Live-Handels im Mai 2024, beginnt Alphawave nun mit der kapitalmarktgestützten Skalierung seiner operativen Kapazitäten. Die Technologie ist modular skalierbar und wurde so entwickelt, dass sie über verschiedene Märkte und Kapitalniveaus hinweg stabil betrieben werden kann. Interne Tests zeigen, dass die Handelsarchitektur planmäßig auch Kapitalvolumina im zweistelligen Millionenbereich verarbeiten kann.

Operative Entwicklung und interne Handelsergebnisse

Alphawave konzentriert sich auf die Entwicklung und den Einsatz systematischer Handelsstrategien zur Nutzung kurzfristiger Preisineffizienzen und Marktverzerrungen (sogenannter „Market Dislocations“). Die firmeneigenen Modelle folgen dem Leitbild statistischer Robustheit, klarer Risikoregeln und vollständig automatisierter Ausführung.

Die Ergebnisse des unternehmensinternen Handelsbetriebs werden vollständig über den Prime Broker des Unternehmens abgerechnet. Auf Basis dieser extern abgerechneten Handelsresultate ergibt sich für die vergangenen 18 Monate ein kumuliertes Ergebnis von 30,22 %, für die letzten zwölf Monate ein Ergebnis von 42,34 % (Stichtag jeweils 28. November 2025). Diese Daten beziehen sich ausschließlich auf das firmeneigene Handelsbuch.

Im Mittelpunkt steht die proprietäre Handelsarchitektur, die auf die systematische Generierung marktunabhängiger Ertragsquellen („Alpha“) ausgerichtet ist und den Fokus legt auf klar definierte Signalzonen, präziser Mustererkennung und diszipliniertem Risikomanagement.

Strategische Expansion

Zur Finanzierung der Unternehmensentwicklung hat die Alphawave Finance GmbH als Emittentin die „Alphawave Fixed Income (Dual-Tranche)“-Anleihe begeben. Die Mittel dienen dem Ausbau der operativen und technologischen Infrastruktur innerhalb der Alphawave Gruppe, einschließlich Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, der technischen und organisatorischen Unterstützung des unternehmensinternen Handelsbetriebs sowie weiterer Skalierungsmaßnahmen.

Die bestehenden Modelle sind so ausgelegt, dass sie mit sukzessiv erweiterten Ressourcen stabil betrieben werden können. Parallel arbeitet das Forschungs- und Entwicklungsteam an weiteren Modellgenerationen und technologischen Verbesserungen, die langfristig zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

Statement des Geschäftsführers

„Die Stille der vergangenen Jahre war eine bewusste Entscheidung. Unser Schwerpunkt lag in dieser Zeit konsequent auf Forschung, Entwicklung und dem operativen Handel. Partner aus unserem technischen Umfeld haben bereits früher Performance-Einblicke gegeben, das entsprach deren Rolle und Verantwortung. Unsere eigene Kommunikation setzt jedoch erst mit dem Erreichen eines klar definierten Reifegrads ein: robuste Modelle, konsistente Live-Resultate und eine skalierbare Infrastruktur. Die Emission der Anleihe markiert für uns nun den Übergang von einer forschungsorientierten Phase hin zu einer strukturierten Skalierung unseres Handelsbetriebs.“

Über Alphawave

Die Alphawave GmbH, gegründet 2016 in Düsseldorf, ist ein technologiegetriebenes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem systematischen Design und Betrieb proprietärer algorithmischer Handelsstrategien. Der Fokus liegt auf der Entwicklung marktagnostischer Modelle zur Generierung von Absolute Returns.



Die Alphawave Finance GmbH fungiert als Emittentin von Unternehmensanleihen zur Finanzierung der Gruppe und zur Skalierung der technologischen Kapazitäten.

Ansprechpartner:

Jan-Patrick Krüger, Geschäftsführer

Presse: press@alphawave.fund

Investor Relations: ir@alphawave.fund

Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Corporate News dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Entscheidung für eine Anlage in die „Alphawave Fixed Income (Dual-Tranche)“-Anleihe sollte ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten und bei der Börse Luxemburg (www.luxse.com) hinterlegten Wertpapierprospekts getroffen werden. Historische Ergebnisse des unternehmensinternen Handels stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Vor einer Anlageentscheidung wird empfohlen, fachkundige rechtliche und steuerliche Beratung einzuholen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Alphawave Finance GmbH Marienstraße 14 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 731492-70 Fax: +49 211 731492-79 E-Mail: press@alphawave.fund Internet: www.alphawave.fund ISIN: DE000A460B32, DE000A460B40 WKN: A460B3, A460B4

