EQS-News: Nagarro wird OpenAI Services Partner, um die Einführung von KI in der Industrie zu unterstützen

SINGAPUR, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für digitale Technik und Technologie, gab heute bekannt, dass es OpenAI Services Partner geworden ist und Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum bei der Einführung von OpenAI-Technologien wie der OpenAI-API und ChatGPT Enterprise unterstützt.

Als OpenAI Services Partner unterstützt Nagarro Unternehmen dabei, generative KI-Lösungen unter Verwendung von OpenAI-Modellen zu erforschen, zu implementieren und zu skalieren. Mit seinen Beratungs-, Engineering- und Enablement-Kompetenzen unterstützt Nagarro Kunden dabei, KI verantwortungsbewusst einzusetzen und in zentrale Arbeitsabläufe zu integrieren, um die Produktivität und den langfristigen Wert zu steigern.

Rahul Mahajan, Global CTO bei Nagarro, sagte: „Die Aufnahme als OpenAI Services Partner unterstreicht unser Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI auf verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Weise einzusetzen. Unser Fokus liegt darauf, Kunden in die Lage zu versetzen, generative KI auf reale Geschäftsprobleme anzuwenden, von Automatisierung und Entscheidungsunterstützung bis hin zu Kundenerfahrung und betrieblicher Effizienz, mit der Struktur, Governance und technischen Strenge, die große Unternehmen benötigen."

Anthony Russell, APAC Partnerships Lead bei OpenAI, sagte: „Nagarro verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung generativer KI-Lösungen, die auf OpenAI-Modellen basieren. Als Services Partner unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, KI verantwortungsbewusst einzusetzen, interne Kompetenzen aufzubauen und langfristigen Mehrwert in einer Vielzahl von Anwendungsfällen in der Industrie zu realisieren."

Nagarro verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Data Engineering, KI, Automatisierung und Unternehmenstransformation und unterstützt Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Logistik und Telekommunikation. Das firmeneigene Fluidic Intelligence Framework nutzt KI-native Engineering-Verfahren, um Reibungsverluste zu reduzieren und den Unternehmensfluss aufrechtzuerhalten, wodurch Unternehmen ihre Abläufe optimieren und messbare Produktivitätssteigerungen erzielen können.

Das Unternehmen baut seine Kompetenzen im Bereich der KI-Einführung in Unternehmen durch seine KI-Kompetenzzentren, die Forschung zu agentenbasierten Systemen und unternehmensorientierte Enablement-Programme weiter aus. Seine Teams arbeiten mit Unternehmen zusammen, um KI-Lösungen zu entwerfen, zu testen und zu skalieren, die den Geschäftsanforderungen entsprechen und einen verantwortungsvollen Einsatz in großen und komplexen Umgebungen unterstützen.

Informationen zu Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, agile, innovative und digital ausgerichtete Unternehmen zu werden und somit auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Denkweise und seine Vision der Fluidic Intelligence aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeiter in 39 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

