EQS-News: Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2025, gibt Dividendenvorschlag von 0,35 Euro und Prognose für GJ2026 bekannt

Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2025, gibt Dividendenvorschlag von 0,35 Euro und Prognose für GJ2026 bekannt



08.12.2025

CORPORATE NEWS

Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2025, gibt Dividendenvorschlag von 0,35 Euro und Prognose für GJ2026 bekannt

Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen: Umsatz in Höhe von 1.296,1 Mio. € auf Vorjahresniveau (GJ2024: 1.305,9 Mio. €)

Bereinigtes EBIT[1] bei 142,6 Mio. € nach 157,1 Mio. € im Vorjahr, entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 11,0%

Ergebnis von 24,2 Mio. € (GJ2024: 72,0 Mio. €) und bereinigter Free Cashflow (Adj. FCF[1]) von 119,0 Mio. € (GJ2024: 132,8 Mio. €)

Prognose für GJ2026: Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge von 10% bis 12% und bereinigter Free Cashflow von 80 Mio. € bis 110 Mio. €; die Prognosespanne berücksichtigt das anspruchsvolle Marktumfeld

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von 0,35 Euro je Aktie vor (GJ2024: 1,15 Euro)

Koblenz, 8. Dezember 2025 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat die am 10. November 2025 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bestätigt und heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld hat das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1.296,1 Mio.€ sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 11,0% erzielt. Damit hat das Unternehmen seine im August 2025 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erfüllt.

Auf Basis des im GJ2025 erzielten Gewinns von 24,2 Mio. € (GJ2024: 72,0 Mio.€) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der für den 4. Februar 2026 terminierten Hauptversammlung eine Dividendenauszahlung in Höhe von 0,35 € je Aktie vor (GJ2024: 1,15 € je Aktie). Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,6 Mio. € (GJ2024: 28,4 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von 37% (GJ2024: 40%). Damit bewegt sich das Unternehmen am oberen Rand der vorgesehenen Ausschüttungsquote zwischen 20% und 40% des Gewinns.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Die Rahmenbedingungen auf unseren globalen Märkten bleiben anspruchsvoll und verlangen von allen Unternehmen hohe Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Klarheit im Handeln. Um Stabilus noch leistungsfähiger aufzustellen, haben wir im September ein Transformationsprogramm gestartet, das unsere Organisation weiter fokussiert und unsere Strukturen effizienter macht. Gleichzeitig investieren wir konsequent in Technologien und Segmente, die unser zukünftiges Wachstum tragen werden. Das Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, dass Stabilus auch in herausfordernden Zeiten robust, verlässlich und zukunftsorientiert bleibt. Mit einem klaren Kurs, starken Teams und einer guten Balance aus Disziplin und Innovationskraft sind wir überzeugt, unsere strategischen Ziele für die kommenden Jahre zu erreichen.“

Andreas Jaeger, CFO von Stabilus, sagte: „In den vergangenen Wochen seit meinem Amtsantritt im November habe ich ein hoch engagiertes Team und ein Unternehmen kennengelernt, das trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen stark aufgestellt ist und klar nach vorne arbeitet. Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr schlagen wir wieder eine Dividende am oberen Rand unserer Ausschüttungsspanne vor, weil wir unsere Aktionäre weiterhin verlässlich und nachvollziehbar am Erfolg von Stabilus teilhaben lassen möchten. Gleichzeitig behalten wir unsere Kapitaldisziplin und Bilanz fest im Blick. Wir haben dieses Jahr mit einem Nettoverschuldungsgrad von unter 3,0 abgeschlossen und streben an, diesen mit einem starken Cashflow in den kommenden Jahren unter 2,0 zu senken. Damit schaffen wir den Spielraum, Stabilus nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Umsatz in Americas und EMEA wächst, starker Rückgang in APAC

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Stabilus in der Region Americas ein Umsatzplus von 2,5% auf 480,9 Mio. € (GJ2024: 469,0 Mio. €). In der Region EMEA erhöhte sich der Umsatz im gleichen Zeitraum um 3,2% auf 542,2 Mio. € (GJ2024: 525,5 Mio. €). In der Region Asien-Pazifik kam es dagegen zu einem deutlichen Rückgang um 12,4% auf 273,0 Mio. € (GJ2024: 311,5 Mio. €). Dieser Rückgang war hauptsächlich auf die durch die Zollkonflikte ausgelöste Unsicherheit in den Märkten und den Preisdruck im Automotive-Geschäft in China zurückzuführen. Auch in EMEA machte sich die US-Zollpolitik bemerkbar – insbesondere im Bereich Automation – dennoch legte der Umsatz dort im Jahresvergleich zu. In der Region Americas konnten die Konsolidierung von Destaco sowie ein Wachstum in den Segmenten Distributors, Independent Aftermarket, E-commerce (DIAMEC), Health, Recreation & Furniture (HRF), Aerospace, Marine & Rail (AMR) und Industrial Machinery & Automation (IMA) das schwächere Automotive-Geschäft und deutlich negative Währungseffekte weitgehend ausgleichen.

Starkes Wachstum in Industrial Machinery & Automation

Nach Marktsegmenten verzeichnete Stabilus 2025 ein Umsatzplus sowohl im Bereich Industrial Machinery & Automation (IMA) von 61% als auch im Segment Distributors, Independent Aftermarket, E-commerce (DIAMEC) von 5%. Das starke Wachstum im IMA-Segment resultierte aus der Konsolidierung von Destaco. Während die Umsätze im Bereich Aerospace, Marine & Rail (AMR) stabil blieben, gingen sie in anderen Segmenten zurück: In Energy & Construction (EC) um 23%, im Automotive-Bereich (AGS und APR) um 10%, in Health, Recreation & Furniture (HRF) um 5% und in Commercial Vehicles (CV) ebenfalls um 5%.

Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus im Geschäftsjahr 2025 bei Automotive Powerise einen Umsatzrückgang von 12,4% auf 384,4 Mio. € (GJ2024: 438,8 Mio.€), bei Automotive Gas Spring von 7,8% auf 322,4 Mio. € (GJ2024: 349,5 Mio. €) und bei Industrial Components von 2.0% auf 413.7 Mio. € (GJ2024: 422.2 Mio. €). Die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, erzielte ein Wachstum von 84,1% auf 175,6 Mio. € (GJ2024: 95,4 Mio. €).

Bereinigte EBIT-Marge von 11,0% im GJ2025

Im GJ2025 betrug das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) 142,6 Mio. €, nach 157,1 Mio. € im GJ2024. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 11,0% nach 12,0% im Vorjahr. Der Gewinn verzeichnete mit 24,2 Mio. € (GJ2024: 72,0 Mio. €) einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere an Rückstellungen für einmalige Restrukturierungsaufwendungen aufgrund des planmäßig verlaufenden Transformationsprogrammes sowie höheren Zinskosten und Währungseffekten lag.

Das Transformationsprogramm zielt darauf ab, die Unternehmensstruktur zu straffen, Personal- und Betriebskosten zu senken und das Standortportfolio zu optimieren. Für die Umsetzung der Maßnahmen hat das Unternehmen zum Geschäftsjahresende eine Rückstellung für einmalige Restrukturierungsaufwendungen gemäß IAS 37 in Höhe von 18 Mio. € gebildet. Die Mittelabflüsse werden überwiegend im Geschäftsjahr 2026 erfolgen. Im Jahr 2027 sind Einsparungen in Höhe von rund 19 Mio. € geplant, ab dem Jahr 2028 dann regelmäßige Einsparungen von rund 32 Mio. €.

Prognose GJ2026 von 1,1 Mrd. € - 1,3 Mrd. € bei Umsatz und bereinigter EBIT-Marge von 10% - 12%

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Stabilus einen Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 10% bis 12%. Zudem prognostiziert Stabilus eine Spanne für den bereinigten Free Cashflow, der in einer Bandbreite von 80 Mio. € bis 110 Mio. € erwartet wird. Die Prognose reflektiert dabei das anspruchsvolle Marktumfeld.

Der Nettoverschuldungsgrad blieb zum 30. September 2025 mit 2,96 weiterhin unter der Schwelle von 3,0. Stabilus hält an dem Ziel fest, diesen Wert innerhalb der nächsten drei Jahre unter 2,0 zu senken und mittelfristig einen Wert von 1,0 zu erreichen.

Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter Free Cashflow (Adj. FCF) in unseren aktuellen Finanzberichten und Ergebnispräsentationen, bspw. in unserem Geschäftsbericht 2025, S. 43 ff. und 47 ff., auf unserer Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus-Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

