EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE
Nagarro SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
08.12.2025 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|05.12.2025
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|3,01 %
|12.922.297
|Letzte Veröffentlichung
|2,20 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|388.372
|0
|3,01 %
|0,00 %
08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2241700 08.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtSilberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP04. Dez. · dpa-AFX
Milliardenschwerer DealNetflix will Warner Bros. übernehmen - Aktie deutlich schwächer05. Dez. · dpa-AFX
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändert04. Dez. · Reuters
Premium-Beiträge
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße