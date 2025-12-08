W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Staaten einig: Strengere Regeln bei Abschiebungen geplant

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten wollen den Druck auf abgelehnte Asylbewerber erhöhen und Abschiebungen effizienter abwickeln. Dafür sollen Menschen ohne Bleiberecht neue Pflichten erhalten und Leistungskürzungen bei mangelnder Kooperation mit den Behörden erwarten müssen, wie die Mitgliedsländer nach einer Einigung bei einem Treffen der europäischen Innenminister in Brüssel mitteilten./tre/DP/mis

