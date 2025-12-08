W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt leicht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten etwas verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 1,2 Punkte auf minus 6,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg des Indikators auf minus 6,3 Punkte erwartet.

Trotz des Anstiegs erkennen die Sentix-Experten in den Umfragewerten allenfalls Hinweise auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone. "Die Ursache hierfür liegt auch gegen Ende des Jahres 2025 bei der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland", heißt es in der Mitteilung. In Deutschland wirken nach Einschätzung von Sentix weiter rezessive Kräfte, die auf die ganze Eurozone ausstrahlen./jkr/jsl/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Verbraucherpreise
Eurozone: Inflation steigt unerwartet02. Dez. · dpa-AFX
Eurozone: Inflation steigt unerwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden