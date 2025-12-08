W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Facebook-Mutter Meta: Weniger personalisierte Werbung für EU-Nutzer möglich

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta will seinen Nutzern auf Druck der EU-Kommission künftig mehr Möglichkeiten gegen personalisierte Werbung geben. Meta wolle Nutzern die Wahl zwischen zwei Optionen lassen, teilte die Brüsseler Behörde mit. So soll man entscheiden können, ob mehr oder weniger Daten weitergegeben und somit für mehr oder weniger personalisierte Werbung genutzt werden dürfen. "Meta wird den Nutzern in der EU diese neuen Optionen im Januar 2026 vorstellen", hieß es.

Im April hatte die EU-Kommission eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Meta ausgesprochen. Nach Auffassung der Kommission hatte der Konzern Nutzern nicht ausreichend Möglichkeit gegeben, sich für einen Dienst zu entscheiden, der weniger persönliche Daten verwende. Damit stand ein Verstoß gegen EU-Digitalrecht im Raum.

Die Kommission teilte nun mit, es seien großartige Neuigkeiten für Verbraucher in der EU, dass Meta zugesagt habe, mehr Möglichkeiten bei Facebook und Instagram anzubieten, bei denen weniger personalisierte Werbung angezeigt werde. Nach der Umsetzung durch Meta im Januar 2026 werde man die Maßnahmen prüfen. Das Verfahren sei durch Metas Ankündigung aber noch nicht abgeschlossen./mjm/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden