Fed rückt näher – große Woche für Aktien & Kryptos. Marktausblick Börse

Der Dezember startete dynamisch an den Aktienmärkten: Der DAX setzte seinen positiven Trend fort, überwand nach einer kurzen Konsolidierung die Marke von 24.000 Punkten und schürt damit Hoffnungen auf eine Jahresendrallye. Auch die US-Börsen zeigten sich stark – Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 näherten sich ihren Rekordständen. Im Fokus steht nun der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, bei dem mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung erwartet wird. Unterstützend wirkten zuletzt stabile Inflationsdaten und eine steigende Verbraucherstimmung, während Kryptowährungen – allen voran Bitcoin – weiterhin Schwäche zeigten.

Auf Unternehmensebene sorgten starke Quartalszahlen von Salesforce für Kursfantasie, insbesondere durch den KI-Fokus rund um „Agentforce“. Meta arbeitet weiter an Datenbrillen und Metaverse-Anwendungen, bleibt an der Börse jedoch in der Konsolidierung. Für Schlagzeilen sorgte zudem der mögliche Mega-Deal von Netflix und Warner Bros. Discovery, der jedoch kartellrechtlich umstritten ist und die Aktie belastete. Positive Impulse kamen unter anderem von AppLovin mit Nähe zum Allzeithoch sowie von Microchip Technology dank angehobener Prognosen. Mit Blick auf anstehende Quartalszahlen großer Tech-Namen bleibt die Börsenwoche spannend.



