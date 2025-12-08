IBM kauft Confluent für 11 Mrd. $ | Grüner Auftakt | FOMC Woche

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Aktienfutures bewegen sich zum Wochenstart kaum, nachdem die Wall Street zwei Gewinnwochen in Folge verzeichnet hat. Dow-Futures legen rund 25 Punkte zu, S&P-500- und Nasdaq-100-Futures steigen um 0,1 beziehungsweise 0,2 Prozent. In der vergangenen Woche gewannen Dow und Nasdaq 0,5 und 0,9 Prozent, der S&P 500 rückte um 0,3 Prozent vor und liegt damit weniger als ein Prozent unter seinem Allzeithoch. Rückenwind kam zuletzt von den überraschend niedrigen Kern-PCE-Inflationsdaten für September – eine der letzten wichtigen Veröffentlichungen vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve in dieser Woche.



Die Erwartungen an eine Zinssenkung sind deutlich gestiegen: Laut dem FedWatch-Tool der CME liegt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung inzwischen bei etwa 90 Prozent, vor einem Monat waren es noch rund 67 Prozent. Analysten betonen jedoch, dass neben der Entscheidung selbst vor allem die Signale der stimmberechtigten Mitglieder und die Frage nach der zukünftigen Führung der Notenbank im Fokus stehen.



Zu Wochenbeginn stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an, lediglich der New Yorker Fed-Bericht zu den Verbrauchererwartungen wird veröffentlicht. Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die anstehenden Zahlen von Lululemon, Costco, Broadcom, Oracle und Adobe.



