IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erweitert Mineralisierung im südlichen Bogen des Goldprojekt Diamba Sud, Senegal mit Bohrabschnitten von 1,7 g/t Au über 29,6 Meter und 2,0 g/t Au über 20,0 m im Bohrloch DSDD574

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erweitert Mineralisierung im südlichen Bogen des Goldprojekt Diamba Sud, Senegal mit Bohrabschnitten von 1,7 g/t Au über 29,6 Meter und 2,0 g/t Au über 20,0 m im Bohrloch DSDD574

Vancouver, 8. Dezember 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (-https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-strong-q3-results-and-diamba-sud-development-plans/ -) freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse aus der Lagerstätte Southern Arc in seinem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal bekannt zu geben. Diamba Sud ist ein Projekt im PEA-Stadium mit solider Wirtschaftlichkeit, das sich durch einen geschätzten Kapitalwert nach Steuern (NPV)5 % von 563 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite (IRR) von 72 % bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar pro Unze auszeichnet. Das Projekt schreitet derzeit in Richtung einer Machbarkeitsstudie und einer Bauentscheidung voran, die für das zweite Quartal 2026 angestrebt wird.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration, kommentierte: Southern Arc liefert weiterhin starke Ergebnisse mit hochgradigen Abschnitten sowohl aus Infill- als auch aus Erweiterungsbohrungen. Zu den Höhepunkten der Infill-Bohrungen gehört das Bohrloch DSDD555, das 6,8 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 35,5 Metern ergab. Weedon fuhr fort: Wichtig ist, dass die Bohrungen südwestlich der derzeit optimierten Grubenhülle die Mineralisierung erweitern und breite und konsistente Goldabschnitte liefern. Dazu gehört auch die Bohrung DSDD574, die 1,7 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 29,6 Metern und weitere 2,0 g/t auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 20,0 Metern durchteufte. Herr Weedon schloss mit den Worten: Diese Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, die für das erste Quartal 2026 erwartet wird.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Daher besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität1.

Highlights der Bohrungen im Southern Arc-Prospekt

Seit dem letzten Explorationsupdate des Unternehmens (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 27. Mai 2025) wurden weitere 63 Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.619 Metern im Southern Arc abgeschlossen (siehe Abbildung 1). Die Bohrungen werden mit fünf Bohrgeräten fortgesetzt, wobei die wichtigsten Ziele wie folgt lauten:

- Fortsetzung der Infill-Bohrungen zur Erhöhung der Ressourcenkonfidenz und

- Fortsetzung der Step-out-Bohrungen im Südwesten, Osten und Süden, wo die Mineralisierung weiterhin offen ist

1 Eine Zusammenfassung der wichtigsten Annahmen, Betriebsparameter und wirtschaftlichen Ergebnisse und Werte aus der PEA finden Sie in der Tabelle in Anhang 2 (Seite 14) dieser Veröffentlichung.

DSDD555: 6,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 35,5 m ab 48,6 m, inkl.

24,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 65 m und

13,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 68,5 m und

18,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 74 m und

18,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 80 m

DSDD558: 1,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 12,8 m ab 25 m

8,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 14,4 m ab 96 m, inkl.

22,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 101 m und

18,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 103 m und

11,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 110 m

DSDD562: 4,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 146 m

8,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,2 m ab 174 m, inkl.

46,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 183 m

DSDD563: 5,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 20,8 m ab 50 m, inkl.

23,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 53 m und

21,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 71 m

12,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,8 m ab 86 m, inkl.

14,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 87 m und

22,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 2,2 m ab 90 m

2,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 6,4 m ab 106 m

7,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 4,8 m ab 118 m, inkl.

15,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 120 m

DSDD567: 4,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 26,6 m ab 96,8 m, inkl.

15,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 103 m und

13,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 105 m und

18,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 114 m

DSDD574: 1,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,6 m ab 93 m

2,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 20,0 m ab 135 m, inkl.

18,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 158 m

DSDD577: 4,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 21,6 m ab 116,2 m, inkl.

30,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 ab 125 m und

18,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,1 m ab 134,3 m

DSDD578: 4,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 16,8 m ab 15 m, inkl.

29,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 m ab 15 m

DSDD584: 5,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 17,0 m ab 32,7 m, inkl.

20,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 38 m und

14,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 50 m und

17,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 53 m

7,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 95,7 m

DSDD589: 3,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 26,8 m ab 16 m, inkl.

15,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 m ab 34 m

Die Mineralisierung im südlichen Bogen tritt in Form von unterschiedlich entwickelten feinen Stockwork-Aderanordnungen bis hin zu diffusen Pyrit-Siliziumdioxid-Flutungen auf und zeigt eine starke Korrelation mit mehreren tektonischen Brekzien- und Karbonateinheiten (siehe Abbildungen 2 und 3). Die Alteration umfasst in der Regel eine ausgedehnte Hämatitentwicklung, die mit den mineralisierten Systemen an anderen Stellen in Diamba Sud übereinstimmt.

Insgesamt untermauern die jüngsten Bohrungen das starke Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum in Diamba Sud. Der südliche Bogen bleibt nach Süden, Osten und in der Tiefe offen, da die bisherigen Bohrungen nur bis zu einer Tiefe von etwa 150 Metern unter der Oberfläche durchgeführt wurden.

Abbildung 1: Lageplan mit Bohrungen und Mineralressourcenvorkommen in Diamba Sud

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82111/FVI_081225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Goldprojekt Diamba Sud: Southern Arc Prospect, Querschnitt 550NE

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82111/FVI_081225_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Goldprojekt Diamba Sud: Southern Arc Prospect, Querschnitt 450NE

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82111/FVI_081225_DEPRcom.003.png

Die vollständigen Bohrlochkragen, bedeutenden Abschnitte und Untersuchungsergebnisse dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA-QC)

Alle vom Unternehmen durchgeführten Bohrdaten wurden unter Verwendung der folgenden Verfahren und Methoden erhoben. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer für die Probenahme verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiktüten gesammelt wurden. Die Proben wurden durch Aufrechterhaltung eines ausreichenden Luftdrucks trocken gehalten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn das eindringende Wasser den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mit einem dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu erhalten. Die restlichen 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse eingegangen und validiert waren. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort im unternehmenseigenen Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit einem Durchmesser der Größe HQ, bevor auf frisch durchbohrtes Gestein auf Diamantbohrkronen mit einem Durchmesser von NQ umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernbox belassen und an einem sicheren Ort auf dem Firmengelände des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder kommerziellen Kurierdiensten zu den Aufbereitungslabors von ALS Global in Kedougou (Senegal) oder Bamako (Mali) transportiert, wobei die aufbereiteten Probenpulpen anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur Analyselabor von ALS Global in Ouagadougou (Burkina Faso) transportiert wurden. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse mit einer Charge von 50 Gramm und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse durchgeführt. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 ppm Au wurden mit einer Charge von 50 Gramm und einer Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das Labor von ALS Global eigene Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken und Durchsicht von Diamantbohrkernen verifiziert. Der Verifizierungsprozess unterlag keinen Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem die prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Projekts Diamba Sud, einschließlich des Nettobarwerts des Projekts Diamba Sud und der internen Rendite des Projekts Diamba Sud, die Erwartung des Unternehmens, dass eine Entscheidung über den Baubeginn für das zweite Quartal 2026 angestrebt wird, Aussagen zum anhaltenden Ressourcenwachstum im Projekt Diamba Sud und zum voraussichtlichen Zeitpunkt einer aktualisierten Ressourcenschätzung, die vorgeschlagenen Explorationspläne des Unternehmens in Diamba Sud; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und die Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den tatsächlichen Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; der Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Oft, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, voraussichtlich, geschätzt, enthält, verbleibend, sein wird oder Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenziellen Haftungsansprüchen; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibusgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Kriegen, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie z. B. den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungsprobleme; sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich der Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß NI 43-101 und den Definition Standards on Mineral Resources and Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ( ) erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zum Bohrprogramm Diamba Sud mit den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen für das Southern Arc-Prospektionsgebiet

HoleID Easting (WGS84_29N) Northing (WGS84_29N) Elev. (m) EOH1,2 Depth UTM Azimuth Dip Depth2,3 From (m) Depth2 To (m) Drilled2 Width ETW4 (m) Au (ppm) Hole Type5 Area

(m) (m)

DSDD486 232278 1426476 148 249 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD493 232347 1426501 148 207 150 -50 165.0 174.0 9.0 7.2 2.4 DD Southern Arc

including 168.0 169.0 1.0 0.8 13.2 DD Southern Arc

DSDD494 232532 1426112 142 131 150 -50 38.0 49.0 11.0 8.8 1.4 DD Southern Arc

DSDD495 232310 1426500 149 186 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD496 232674 1426074 143 176 150 -50 38.3 50.0 11.7 9.4 2.2 DD Southern Arc

including 44.0 45.0 1.0 0.8 15.5 DD Southern Arc

96.0 102.3 6.3 5.0 2.3 DD Southern Arc

107.0 119.5 12.5 10.0 6.8 DD Southern Arc

including 115.0 116.0 1.0 0.8 19.2 DD Southern Arc

and 117.0 118.0 1.0 0.8 19.8 DD Southern Arc

135.0 167.0 32.0 25.6 0.8 DD Southern Arc

DSDD497 232884 1426027 143 129 150 -50 108.8 121.7 12.9 10.3 3.6 DD Southern Arc

including 117.0 118.0 1.0 0.8 17.0 DD Southern Arc

DSDD498 232714 1426155 145 132 150 -50 84.3 89.7 5.4 4.3 1.9 DD Southern Arc

DSDD555 232868 1426115 144 120 150 -50 48.6 93.0 44.4 35.5 6.8 DD Southern Arc

including 53.2 53.7 0.4 0.4 Core Loss DD Southern Arc

and 65.0 66.0 1.0 0.8 24.0 DD Southern Arc

and 67.2 67.8 0.6 0.5 Core Loss DD Southern Arc

and 68.5 69.5 1.0 0.8 13.1 DD Southern Arc

and 70.6 71.2 0.6 0.5 Core Loss DD Southern Arc

and 74.0 75.0 1.0 0.8 18.5 DD Southern Arc

and 80.0 87.0 7.0 5.6 18.7 DD Southern Arc

DSDD556 232738 1426053 144 201 150 -50 105.0 134.0 29.0 23.2 1.5 DD Southern Arc

138.0 153.0 15.0 12.0 2.8 DD Southern Arc

DSDD557 232838 1426172 143 165 150 -50 39.0 57.0 18.0 14.4 1.9 DD Southern Arc

67.0 73.0 6.0 4.8 1.2 DD Southern Arc

104.7 127.0 22.3 17.8 3.8 DD Southern Arc

including 108.0 109.0 1.0 0.8 11.8 DD Southern Arc

and 114.0 115.0 1.0 0.8 30.4 DD Southern Arc

139.0 141.0 2.0 1.6 3.7 DD Southern Arc

145.0 161.2 16.2 13.0 3.4 DD Southern Arc

DSDD558 232809 1426139 144 146 150 -50 25.0 41.0 16.0 12.8 1.8 DD Southern Arc

96.0 114.0 18.0 14.4 8.8 DD Southern Arc

including 101.0 102.0 1.0 0.8 22.1 DD Southern Arc

and 103.0 106.0 3.0 2.4 18.0 DD Southern Arc

and 110.0 111.0 1.0 0.8 11.5 DD Southern Arc

118.0 122.0 4.0 3.2 3.0 DD Southern Arc

DSDD559 232753 1426131 145 99 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD560 232785 1426176 145 170 150 -50 43.0 55.0 12.0 9.6 1.9 DD Southern Arc

63.0 70.0 7.0 5.6 2.7 DD Southern Arc

DSDD561 232770 1425988 142 126 150 -50 59.0 68.0 9.0 7.2 0.7 DD Southern Arc

79.0 100.0 21.0 16.8 0.7 DD Southern Arc

DSDD562 232717 1426094 144 206 150 -50 146.0 153.0 7.0 5.6 4.5 DD Southern Arc

174.0 188.0 14.0 11.2 8.0 DD Southern Arc

including 183.0 185.0 2.0 1.6 46.3 DD Southern Arc

DSDD563 232727 1426179 145 135 150 -50 50.0 76.0 26.0 20.8 5.8 DD Southern Arc

including 53.0 55.0 2.0 1.6 23.3 DD Southern Arc

and 71.0 73.0 2.0 1.6 21.8 DD Southern Arc

86.0 93.3 7.3 5.8 12.2 DD Southern Arc

including 87.0 88.0 1.0 0.8 14.7 DD Southern Arc

and 90.0 92.8 2.8 2.2 22.1 DD Southern Arc

106.0 114.0 8.0 6.4 2.7 DD Southern Arc

118.0 124.0 6.0 4.8 7.0 DD Southern Arc

including 120.0 122.0 2.0 1.6 15.3 DD Southern Arc

DSDD564 232774 1426198 145 200 150 -50 12.0 21.0 9.0 7.2 1.2 DD Southern Arc

including 15.0 16.0 1.0 0.8 Core Loss DD Southern Arc

30.0 38.3 8.3 6.6 2.9 DD Southern Arc

including 37.5 38.3 0.8 0.6 11.7 DD Southern Arc

80.0 93.0 13.0 10.4 1.0 DD Southern Arc

160.0 163.0 3.0 2.4 3.0 DD Southern Arc

DSDD565 232761 1426008 142 147 150 -50 70.0 79.0 9.0 7.2 0.7 DD Southern Arc

86.0 106.0 20.0 16.0 1.5 DD Southern Arc

121.0 123.0 2.0 1.6 2.6 DD Southern Arc

DSDD566 232780 1426157 145 149 150 -50 5.0 11.0 6.0 4.8 1.4 DD Southern Arc

36.0 42.0 6.0 4.8 1.6 DD Southern Arc

46.0 56.0 10.0 8.0 2.5 DD Southern Arc

121.7 134.0 12.3 9.8 2.0 DD Southern Arc

including 131.0 132.0 1.0 0.8 14.3 DD Southern Arc

DSDD567 232789 1426137 145 146 150 -50 1.3 8.0 6.7 5.4 1.1 DD Southern Arc

16.0 24.0 8.0 6.4 1.2 DD Southern Arc

34.0 45.0 11.0 8.8 1.6 DD Southern Arc

96.8 130.0 33.2 26.6 4.6 DD Southern Arc

including 103.0 104.0 1.0 0.8 15.6 DD Southern Arc

and 105.0 107.0 2.0 1.6 13.6 DD Southern Arc

and 114.0 116.0 2.0 1.6 18.3 DD Southern Arc

DSDD568 232685 1426046 143 171 150 -50 80.3 89.5 9.2 7.4 1.0 DD Southern Arc

111.0 117.0 6.0 4.8 1.8 DD Southern Arc

123.0 128.0 5.0 4.0 4.0 DD Southern Arc

144.0 158.0 14.0 11.2 0.9 DD Southern Arc

DSDD569 232759 1426223 145 183 150 -50 51.0 58.0 7.0 5.6 1.2 DD Southern Arc

DSDD570 232600 1426187 145 231 150 -50 174.0 191.0 17.0 13.6 0.9 DD Southern Arc

198.0 209.0 11.0 8.8 3.6 DD Southern Arc

including 206.0 208.0 2.0 1.6 14.9 DD Southern Arc

214.0 217.0 3.0 2.4 1.8 DD Southern Arc

DSDD571 232740 1426245 145 182 150 -50 172.8 178.0 5.2 4.2 1.9 DD Southern Arc

DSDD572 232670 1426088 144 201 150 -50 56.0 65.0 9.0 7.2 1.8 DD Southern Arc

118.0 124.0 6.0 4.8 0.9 DD Southern Arc

180.0 190.0 10.0 8.0 0.5 DD Southern Arc

DSDD573 232812 1426161 144 185 150 -50 27.0 40.0 13.0 10.4 3.0 DD Southern Arc

49.0 53.0 4.0 3.2 2.8 DD Southern Arc

57.0 82.0 25.0 20.0 3.2 DD Southern Arc

Including 60.0 61.0 1.0 0.8 13.4 DD Southern Arc

158.0 161.0 3.0 2.4 1.9 DD Southern Arc

DSDD574 232702 1426060 143 183 150 -50 93.0 130.0 37.0 29.6 1.7 DD Southern Arc

135.0 160.0 25.0 20.0 2.0 DD Southern Arc

Including 158.0 159.0 1.0 0.8 18.4 DD Southern Arc

DSDD575 232319 1426368 147 129 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD576 232908 1426032 143 95 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD577 232317 1426415 148 222 150 -50 77.0 82.0 5.0 4.0 1.0 DD Southern Arc

116.2 143.2 27.0 21.6 4.2 DD Southern Arc

Including 125.0 127.0 2.0 1.6 30.0 DD Southern Arc

And 134.3 135.7 1.3 1.1 18.9 DD Southern Arc

147.2 154.2 7.0 5.6 1.1 DD Southern Arc

DSDD578 232358 1426340 146 101.3 150 -50 0.0 9.0 9.0 7.2 1.1 DD Southern Arc

3.0 4.0 1.0 0.8 Core Loss DD Southern Arc

15.0 36.0 21.0 16.8 4.9 DD Southern Arc

Including 15.0 17.0 2.0 1.6 29.5 DD Southern Arc

49.0 53.0 4.0 3.2 1.6 DD Southern Arc

DSDD579 232706 1426011 142 141 150 -50 57.0 66.0 9.0 7.2 1.5 DD Southern Arc

99.0 100.0 1.0 0.8 16.3 DD Southern Arc

DSDD580 232899 1426068 143 92 150 -50 22.8 27.2 4.5 3.6 2.1 DD Southern Arc

61.0 70.0 9.0 7.2 5.0 DD Southern Arc

Including 65.0 66.0 1.0 0.8 20.2 DD Southern Arc

DSDD581 232738 1426016 142 143 150 -50 72.0 87.0 15.0 12.0 1.6 DD Southern Arc

93.0 101.0 8.0 6.4 2.8 DD Southern Arc

118.2 131.1 12.9 10.3 1.7 DD Southern Arc

DSDD582 232393 1426371 147 98 150 -50 1.0 11.6 10.6 8.5 0.9 DD Southern Arc

2.0 3.0 1.0 0.8 Core Loss DD Southern Arc

25.0 31.2 6.2 5.0 0.8 DD Southern Arc

DSDD583 232909 1426094 143 98 150 -50 3.0 9.0 6.0 4.8 1.1 DD Southern Arc

14.0 33.0 19.0 15.2 1.3 DD Southern Arc

52.0 58.0 6.0 4.8 2.5 DD Southern Arc

64.0 73.0 9.0 7.2 3.0 DD Southern Arc

DSDD584 232347 1426395 147 192 150 -50 32.7 54.0 21.3 17.0 5.5 DD Southern Arc

Including 38.0 39.0 1.0 0.8 20.3 DD Southern Arc

And 50.0 51.0 1.0 0.8 14.3 DD Southern Arc

And 53.0 54.0 1.0 0.8 17.8 DD Southern Arc

95.7 97.5 1.8 1.4 7.8 DD Southern Arc

Including 96.5 97.5 1.0 0.8 10.6 DD Southern Arc

DSDD585 232419 1426371 147 80 150 -50 48.8 50.8 2.0 1.6 3.1 DD Southern Arc

DSDD586 232533 1426235 145 200 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD587 232693 1426288 146 187 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD588 232951 1426129 143 104 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD589 232926 1426064 143 80 150 -50 5.0 8.0 3.0 2.4 2.7 DD Southern Arc

16.0 49.5 33.5 26.8 3.5 DD Southern Arc

Including 34.0 35.0 1.0 0.8 15.8 DD Southern Arc

DSDD590 232575 1426215 145 243 150 -50 177.0 198.0 21.0 16.8 0.6 DD Southern Arc

203.0 210.0 7.0 5.6 1.6 DD Southern Arc

214.2 237.0 22.8 18.2 1.4 DD Southern Arc

DSDD591 232934 1426163 143 140 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD592 232943 1426082 143 80 150 -50 9 15 6 4.8 1.9 DD Southern Arc

22 30.4 8.4 6.7 1.7 DD Southern Arc

49.2 56.1 6.9 5.6 1.2 DD Southern Arc

DSDD593 232486 1426282 146 222 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD594 232561 1426182 144 155 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD595 232922 1426011 143 92 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD596 232976 1426087 143 80 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD597 232648 1426163 145 249 150 -50 148 153 5 4.0 2.1 DD Southern Arc

DSDD598 232936 1426045 143 98 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD599 232957 1426058 143 81 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD600 232741 1426188 145 145 150 -50 49 53.6 4.7 3.7 2.8 DD Southern Arc

128.15 130.6 2.5 2.0 9.2 DD Southern Arc

including 129.3 130.6 1.4 1.1 16.0 DD Southern Arc

DSR1002 232291 1426455 148 204 150 -50 157 158 1 0.8 8.1 RC Southern Arc

184 198 14 11.2 1.4 RC Southern Arc

DSR1003 232618 1426171 145 162 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1004 232587 1426169 145 162 150 -50 129 133 4 3.2 3.5 RC Southern Arc

including 129 130 1 0.8 11.3 RC Southern Arc

149 155 6 4.8 1.3 RC Southern Arc

DSR1005 232704 1426216 146 168 150 -50 80 86 6 4.8 3.8 RC Southern Arc

including 84 85 1 0.8 14.6 RC Southern Arc

DSR1006 232777 1426087 144 144 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1007 232616 1426126 144 160 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1008 232740 1426153 145 132 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1009 232825 1426115 144 144 150 -50 103 106 3 2.4 2.9 RC Southern Arc

DSR1010 232419 1426343 147 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1011 232726 1426247 145 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

Anmerkungen:

1. EOH: Ende der Bohrung

2. Tiefen und Breiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben

3. NSI: Keine signifikanten Abschnitte

4. ETW: Geschätzte tatsächliche Breite

5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrung | RCD: Reverse-Circulation-Bohrung mit Diamantbohrung

Anhang 2 - Wichtigste Ergebnisse der PEA

Kennzahlen Einheiten Ergebnisse

Goldpreis $/oz 2.750

Lebensdauer der Mine Jahre 8,1

Verarbeitungsdauer Jahre

7,9

Gesamtmenge des abgebauten mineralisierten Materials1 kt 17,8

Goldgehalt im abgebauten mineralisierten Material1 koz 932

Strip Ratio Abfall: mineralisiertes Material 5,5:1

Durchsatz in den ersten 3 Jahren (hauptsächlich Oxid) Mtpa 2,5

Durchsatz nach 3 Jahren (hauptsächlich Frischmaterial) Mtpa 2,0

LOM-Gehalt g/t 1,63

Ausbeute % 90

Goldproduktion

Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine koz 840

Durchschnittliche Jahresproduktion über die gesamte Lebensdauer der Minekoz 106

Durchschnittliche Jahresproduktion in den ersten 3 Jahren koz 146

Kosten pro Einheit über die gesamte Lebensdauer

Bergbau $/t, abgebaut 4,82

Verarbeitung $/t, verarbeitet 13,9

G&A $/t, verarbeitet 6,7

Cash-Kosten1

Durchschnittliche operative Cash Costs2 über LOM $/oz 1.081

Durchschnittliche Betriebskosten2 in den ersten 3 Jahren $/oz 759

AISC1

Durchschnittliche AISC2 über LOM $/oz 1.238

Durchschnittliche AISC2 über die ersten 3 Jahre $/oz 904

Kapitalkosten

Anfängliche Investitionsausgaben Mio. 283

Laufende Investitionen + Infrastruktur (einschließlich Mio. 48

Stilllegungskosten)

Rendite

NPV5 %, vor Steuern (100 % Projektbasis) Mio. 772

IRR vor Steuern 86

NPV5 %, nach Steuern (100 % Projektbasis) Mio. 56

IRR nach Steuern

Amortisationsdauer nach Steuern Jahre 0,8

Jährliches EBITDA2

Durchschnittliches EBITDA2 über LOM Mio. 167

Durchschnittliches EBITDA2 über die ersten 3 Jahre Mio. 277

Anmerkungen:

1. Die für den Minenplan verwendeten Grubenoptimierungsschemata wurden auf der Grundlage eines Goldpreises von 2.300 USD pro Unze erstellt.

2. Dies ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Definition und der Zweck dieser nicht IFRS-konformen Finanzkennzahl sind in der Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 unter der Überschrift Nicht IFRS-konforme Kennzahlen enthalten. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

3. Die durchschnittlichen Betriebskosten und die durchschnittlichen AISC stellen die Kosten für die prognostizierte Produktion für die gesamte Lebensdauer der Mine zum Zeitpunkt des Goldverkaufs dar.

4. Die PEA wird auf einer 100-prozentigen Projektbasis dargestellt. Nach Erteilung der Abbaugenehmigung hat die senegalesische Regierung jedoch Anspruch auf eine 10-prozentige Free-Carry-Beteiligung an Boya, wobei der Staat das Recht hat, eine zusätzliche Beteiligung von bis zu 25 Prozent zu erwerben.

5. Die wirtschaftliche Analyse wurde unter Verwendung eines Discounted-Cashflow-Ansatzes auf Vorsteuer- und Nachsteuerbasis durchgeführt, basierend auf einem Goldpreis von 2.750 USD/Unze.

6. Die in der wirtschaftlichen Analyse dargestellte IRR für die Gesamtinvestition wurde unter der Annahme einer 100-prozentigen Beteiligung an Diamba Sud berechnet.

7. Der Kapitalwert wurde aus dem nach Steuern generierten Cashflow des Projekts berechnet, basierend auf einem Diskontsatz von 5 % und einem Stichtag vom 10. Oktober 2025.

8. Die PEA geht davon aus, dass der Prozentsatz bestimmter an den Staat zu zahlender Lizenzgebühren und Steuern, der Prozentsatz der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Investitionssteuergutschrift und der an den Sozialentwicklungsfonds zu zahlende Prozentsatz den Bestimmungen des Bergbauabkommens zwischen Boya S.A. und dem Staat Senegal vom 8. April 2015 entsprechen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Staat sich das souveräne Recht vorbehält, bestimmte steuerliche Bedingungen während des Genehmigungsverfahrens für die Abbaugenehmigung zu überprüfen oder zu überarbeiten, sodass der derzeitige Rahmen Änderungen unterliegen kann.

9. Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Daher besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

10. Weitere Informationen zur PEA, einschließlich Einzelheiten zu den wichtigsten Annahmen, Parametern, Chancen, Risiken und anderen Faktoren, sind in dem für das Unternehmen erstellten technischen Bericht mit dem Titel Diamba Sud Gold Project, Kedougou Region, Senegal mit Datum vom 15. Oktober 2025 enthalten, der auf SEDAR+ und EDGAR unter dem Profil des Unternehmens veröffentlicht wurde.

