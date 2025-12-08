IRW-News: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global veröffentlicht Überblick über sein Portfolio

IRW-PRESS: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global veröffentlicht Überblick über sein Portfolio

Vancouver, BC - 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, ein Portfolio-Update bekannt zu geben.

Humanoid Global hat seinen Auftrag zum Aufbau eines diversifizierten Portfolios entlang der gesamten Wertschöpfungskette für humanoide und verkörperte KI erfüllt und in Enabler, Hardwaresysteme und Software-Intelligenz investiert. Mit Unterstützung seines fachlichen Beraterteams hat das Unternehmen Beteiligungen an unterschiedlichen Plattformen - vom frühen Entwicklungsstadium bis hin zur kommerziellen Spätphase - erworben. Nachstehend finden Sie einen umfassenden Überblick über die Portfoliounternehmen von Humanoid Global, die im Sektor für humanoide Robotik und verkörperte KI tätig sind.

Die Humanoid-Technologie entwickelt sich über einzelne Maschinen hinaus und wird zu einem vernetzten Ökosystem aus Plattformen, Intelligenz und realen Anwendungen, so Ahad Armin, Technischer Berater bei Humanoid Global. In unserem Portfolio leistet jedes Unternehmen einen wesentlichen Kompetenzbeitrag, von autonomer Wahrnehmung und verkörperter Bewegung bis hin zu Sicherheit, Einblicke in Echtzeit und erweiterungsfähiger Konstruktion. Zusammen bilden diese Technologien die Grundlage für die nächste Generation humanoider Systeme, die in der Lage sind, sicher, intuitiv und zuverlässig in dynamischen menschlichen Umgebungen zu arbeiten. Wir richten unseren strategischen Fokus auf die rasche Zusammenführung dieser Innovationen zu einer einheitlichen, menschenzentrierten Robotiklandschaft, in der humanoide Roboter ganze Branchen unterstützen, Arbeitnehmer befähigen und das Leben der Menschen und ihre Interaktionen mit intelligenten Systemen verbessern können.

Cartwheel Robotics Inc. (Cartwheel Robotics)

Cartwheel Robotics entwickelt menschenähnliche Robotersysteme, die Funktionalität mit anpassungsfähigem, assistenzorientiertem Verhalten verbinden. Die Plattform des Unternehmens integriert emotionale Intelligenz und verkörpertes Lernen und unterstützt so praktische und interaktive Anwendungen. Weitere Informationen zu Cartwheel Robotics finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. Juni 2025 und vom 16. Oktober 2025.

RideScan Ltd. (RideScan)

RideScan entwickelt eine KI-gesteuerte Plattform, welche die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung autonomer und robotergestützter Systeme verbessert, indem sie Probleme auf Komponentenebene überwacht und prognostiziert, bevor sich diese auf den Betrieb auswirken. Weitere Informationen zu RideScan finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 8. September 2025 und 7. Oktober 2025.

Agility Robotics, Inc. (Agility Robotics)

Agility Robotics entwickelt mit Digit einen der ersten humanoiden Roboter für den kommerziellen Einsatz, der für die Logistik, Lagerhaltung und Fertigung vorgesehen ist. Der Fokus des Unternehmens liegt auf realer Autonomie und skalierbarem Einsatz in industriellen Umgebungen. Weitere Informationen zu Agility Robotics finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. und 17. September 2025 und 27. November 2025.

U.S. Private Humanoid Developer (Humanoid Developer)

Humanoid Developer hat sich über 1 Milliarde USD für die Entwicklung eines universellen humanoiden Roboters beschafft, der für repetitive und körperlich anstrengende Aufgaben in den Bereichen 3PL, Einzelhandel und Fertigung konzipiert ist. Die Plattform ist auf Modularität, Sicherheit und den großflächigen kommerziellen Einsatz ausgelegt.

Formic Technologies, Inc. (Formic)

Formic ist Anbieter von Robot-as-a-Service-Automatisierungslösungen, bei denen im Rahmen eines monatlichen Servicemodells die komplette Einrichtung, Integration und Wartung enthalten ist. Dieser Ansatz reduziert den Kapitalbedarf für die industrielle Automatisierung im Vorfeld. Weitere Informationen zu Formic finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Oktober 2025.

HowToRobot Holding Inc. (HowToRobot)

HowToRobot betreibt einen globalen Automatisierungsmarktplatz, der Unternehmen dabei unterstützt, Roboterlösungen für ihre betrieblichen Abläufe zu ermitteln, zu beschaffen und zu implementieren. Die Plattform des Unternehmens sorgt für eine effiziente Einführung der Automatisierung in verschiedensten Branchen. Weitere Informationen zu HowToRobot finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. November 2025.

Im Portfolio von Humanoid Global spiegelt sich wider, woran wir glauben, nämlich dass sich humanoide und verkörperte KI-Technologien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und nicht nur in einer einzelnen Kategorie durchsetzen werden, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Indem wir Entwickler von Kernhardware, Enabling-Systemen und Software-Intelligenz unterstützen, erschließen wir uns die gesamte Bandbreite dieses Wandels. Jedes unserer Portfoliounternehmen bringt wesentliche Kompetenzen mit ein, und zusammen bieten sie uns die Möglichkeit, uns an der langfristigen Entwicklung der Robotik in der realen Welt zu beteiligen.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

