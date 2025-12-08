IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals beantragt IP und Bohrgenehmigung für das Projekt Key Lake Road

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals beantragt IP und Bohrgenehmigung für das Projekt Key Lake Road

8. Dezember 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Einreichung eines Antrags für die Exploration 2026 im Uranprojekt Key Lake Road im Norden von Saskatchewan, südlich der Mine Key Lake, bekannt zu geben. Das Unternehmen beantragt eine Genehmigung für 6,2 Kilometer Linienabschnitt für die induzierte Polarisationsuntersuchung in der DD Zone, die am 25. November 2025 bekannt gegeben wurde (siehe Pressemitteilung hier), sowie für 30 Bohrplattformen für ein anschließendes Bohrprogramm in der DD Zone und der Highway Zone.

Das Unternehmen überprüft, kompiliert und interpretiert weiterhin die historischen Explorationsdaten zu diesem Projekt mit dem Ziel, die Risiken der Ziele DD und Highway Zone vor Beginn der Bohrungen so weit wie möglich zu minimieren.

Clive Massey, President und CEO, kommentierte: Unsere Anträge auf Bohrgenehmigungen für unser Projekt Key Lake im Athabasca-Becken spiegeln sowohl unser Vertrauen in das Potenzial des Projekts als auch unser Engagement für eine verantwortungsvolle, gemeinschaftsbezogene Exploration wider. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die Zukunft einer sauberen und zuverlässigen Kernenergie zu unterstützen.

Die DD Zone wurde erstmals Mitte der 2000er Jahre von Forum Uranium identifiziert und zeichnet sich durch eine nord-südlich verlaufende Verwerfung aus, die mit der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ) übereinstimmt, dem primären geologischen Merkmal, das die Uranmineralisierung in den historischen und produzierenden Uranminen auf der Ostseite des Athabasca-Beckens kontrolliert.

Frühere Prospektionen und mehrfache Bohrkampagnen bei der DD Zone haben durchgehend eine hoch anomale Uranmineralisierung identifiziert. Zu den Highlights zählen:

- DD-01 mit Werten bis zu 1250 ppm Uran auf 0,25 m in einer Tiefe von 157,75 m-158 m1

- DD-15 mit herausragenden anomalen Werten von 155 ppm Nickel, 664 ppm Kupfer und 159 ppm Blei1

- DD-03, 16, 19 und 21, die in der Nähe einer Gesteinsprobe mit 6150 ppm Uran niedergebracht wurden, verzeichneten herausragende Uranwerte in Höhe von 761 ppm sowie Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Bleiwerte im Bereich von 200 bis 300 ppm1

- DD-07 mit Uranwerten zwischen 117 und 227 ppm auf kurzen Abschnitten (0,2 m) 1

- KLR23-05 und KLR23-06, welche eine Verwerfungszone mit massivem Pyrrhotin-Pyrit und Uranwerten zwischen 200 und 300 ppm angetroffen haben. Gammasonden-Ergebnisse in diesen Bohrlöchern umfassten 5.800 Impulse pro Sekunde (Counts per Second, CPS), 8.000 CPS und 10.300 CPS3

- Backpack-Bohrloch KLR 15-37 mit einem Uran-Höchstwert von 1,57 % auf 4 cm. Während des Programms 2015 wurden im Interessengebiet 6 Kernproben über 1.000 ppm genommen2

Quellen:

1. Bohrbericht zum Projekt Key Lake Road Herbst 2007 und Winter 2008, Juni 2008, von B. Tan und K. Wheatley für Forum Uranium Corporation.

2. Technischer Bericht zum Konzessionsgebiet Key Lake Road, 21. Nov. 2016, von E. Harrington für Broome Capital Corp.

3. KLR-Bohrprogrammübersicht 2023, 8. Feb. bis 20. März 2025.

Das Projekt KLR, das sich ca. 90 Kilometer südlich der Mine und Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco befindet, liegt im Bereich der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ), einem ertragreichen strukturellen Korridor, in dem einige der weltweit höchstgradigen Uranlagerstätten wie Key Lake, Cigar Lake und McArthur River lagern.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte spezialisiert, die den globalen Wandel zu sauberer, zuverlässiger und sicherer Energie unterstützen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Uranprojekt Gorilla Lake und das Uranprojekt Key Lake Road, die sich beide im Athabasca-Becken befinden - eine der ertragreichsten Uranregionen der Welt. Kirkstone hat sich zu verantwortungsvoller Entwicklung, technischer Exzellenz und diszipliniertem Kapitalmanagement verpflichtet.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu potenziellen Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Key Lake Road, der Möglichkeit eines Dual-Listings in Asien und zukünftigen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82101

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82101&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49752E1060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.