IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining informiert seine Aktionäre mit einem Jahresrückblick 2025

Sehr geehrte Aktionäre und Anleger,

2025 war das Jahr mit den größten Veränderungen in der Firmengeschichte von Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola). Es war ein Jahr, das von disziplinierter Umsetzung, strategischer Klarheit und einer Reihe von Meilensteinen geprägt war, die unsere Position als aufstrebender Edelmetallproduzent mit mehreren wertschöpfenden Projekten in British Columbia deutlich gestärkt haben. Ebenso wichtig war in diesem Jahr die Stärke und Einsatzbereitschaft unseres Teams, das mit seinen Initiativen eine zentrale Rolle beim Erreichen dieser Erfolge gespielt hat.

Im Jahr 2025 verzeichneten Edelmetalle einen starken Aufwärtstrend. In einem Umfeld anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, einer sich verschärfenden Versorgungslage und eines neu entfachten Interesses an der Absicherung durch Sachwerte war der Fokus der Anleger auf Stabilität gerichtet. Gold und Silber profitierten unter anderem von der steigenden Nachfrage seitens der Zentralbanken und der Kryptowährung Tether, von der weltweiten Instabilität, die Anleger zu Metallen trieb, und von den Befürchtungen einer langfristigen Inflation. Die Stärkung der Rolle von Edelmetallen als strategische Absicherung erwies sich als klarer Treiber für diversifizierte Rohstoffportfolios und als Katalysator für viele Junior-Unternehmen wie auch Nicola, deren Aktienkurse einen deutlichen Wertzuwachs verbuchten. Nicola profitierte von diesen allgemeinen makroökonomischen Rückenwindfaktoren, hielt den Fokus aber weiterhin auf die konkrete Umsetzung seiner Aktivitäten in den Bereichen Exploration, Betriebsführung und Umsatzgenerierung gerichtet.

Der Nachrichtenfluss startete am 20. Februar, als das Unternehmen die Bohrergebnisse aus seinem äußerst erfolgreichen Explorationsprogramm 2024 veröffentlichte Pressemitteilung vom 20. Februar 2025: Link

. Während das Interesse der Privatanleger vor allem der Bohrung NC-24-002 galt, in der ein Abschnitt mit 1,0 % Cu auf 53 Metern Länge durchteuft und damit die Embayment Zone erweitert wurde, konnte sich unser engagiertes Geologenteam besonders für die Chalkopyritfunde in geringer Tiefe und die im Wirtsgestein Guichon angetroffenen Verwerfungen und Erzgänge begeistern.

Das Vorkommen einer oberflächennahen Mineralisierung mit skarnartigen und porphyrischen Merkmalen bestätigte, dass die Mineralisierung bei Craigmont mit einem weitaus größeren Kupfersystem in Verbindung steht und vom Wirtsgestein unabhängig ist.

Knapp einen Monat später gab Nicola den Erhalt des Entwurfs einer Genehmigung für eine Massenprobenahme Massenprobenahme: Eine Explorations- und Erschließungsmaßnahme, die auf einem Mineralclaim ergriffen wird, um die metallurgischen Eigenschaften eines Erzkörpers zu untersuchen und Gewinnungsverfahren, Aufbereitungsanlagen und potenzielle Märkte zu prüfen.

(Genehmigungsentwurf) für sein Goldprojekt Dominion Creek (Dominion) bekannt. Dominion ist ein hochgradiges Gold- und Silberprojekt, das sich unweit der Stadt Smithers in der Provinz British Columbia befindet. Im Rahmen der Vereinbarung mit High Range Exploration Ltd. (High Range) werden die beiden Vertragsparteien eine Massenprobenahme unter folgenden Rahmenbedingungen durchführen:

- Nicola finanziert die Genehmigungen, die technische Bergbauplanung, die Rekultivierungsgarantie (Reclamation Bond), die Erschließung der Mine, die Förderung, den Transport und die Verarbeitung der 10.000 Tonnen schweren Massenprobe.

- Im Gegensatz zu einer generischen Earn-in-Struktur Eine vertragliche Vereinbarung, welcher zufolge eine Partei innerhalb eines festgelegten Zeitraums, gewöhnlich vier Jahre, eine Beteiligung an einem Projekt erwirbt, indem es bestimmte Finanz-, Explorations- und Betriebsmeilensteine erreicht.

nutzt Nicola seinen Verarbeitungsbetrieb, um eine einzigartige und konservative Akquisitionsstruktur zu schaffen, bei der sich das Unternehmen alle mit der Produktion verbundenen Kosten selbst erstattet, bevor es die Gewinne teilt. Im Projekt Dominion beispielsweise teilen sich die beiden Parteien den Gewinn für die 10.000 Tonnen schwere Massenprobe (75 % Nicola und 25 % High Range) erst, nachdem sich Nicola alle Kosten selbst erstattet hat. Nach Fertigstellung der Massenprobe ist Nicola 100%iger Eigentümer des hochgradig mineralisierten Projekts.

Am 12. März 2025 gab Nicola dann den Erhalt der finalen Genehmigung bekannt Erhalt der Genehmigung für die Massenprobenahme (MX-100000488, Pressemeldung vom 12. März 2025: Link

. In derselben Pressemitteilung berichtete das Unternehmen auch über den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zum Preis von 0,28 $ pro Wertpapiereinheit, welche die solide Performance unserer Aktie im Jahr 2025 unter Beweis stellt.

Darüber hinaus ist auch eine entscheidende Veränderung in der Bilanz des Unternehmens zu beobachten:

- 1. Januar 2025: Der aktuelle Anteil der ausstehenden Wandelschuldverschreibung belief sich auf 4.481.066 $.

- 1. Dezember 2025: Der aktuelle Anteil der ausstehenden Wandelschuldverschreibung beträgt 0 $.

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2025 war die Aufnahme in die US-Analystenberichterstattung von Noble Capital Markets (Noble) am 8. Mai 2025. Noble ist eine bei der SEC/FINRA registrierte Full-Service-Investmentbank und Beratungsfirma mit einem preisgekrönten Research-Team und einer eigenen Anlegervertriebsplattform. Durch die Aufnahme von Noble in Atrium Research, eine unabhängige Researchfirma mit Sitz in Kanada, die im Oktober 2024 ihre Tätigkeit aufnahm, kann Nicola auf eine Analystenberichterstattung sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten verweisen.

Der 9. Juli 2025 erwies sich als ein ganz besonderer Tag für Nicola Mining Inc.

Das Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien Das Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien (Ministry of Mining and Critical Minerals) zeichnet für die Strategie von British Columbia in Bezug auf Bergbau- und kritische Mineralprojekte verantwortlich.

hatte das Potenzial von Nicolas Merritt Mill als Verarbeitungszentrum und über Jahre gewachsenes Projekt erkannt. Es hatte im Vorfeld bereits Möglichkeiten für die Verarbeitung von Massenproben der Firmen Blue Lagoon Resources (Blue Lagoon), Osisko Development und Talisker Resources Ltd. (Talisker) an Nicola herangetragen. Am 9. Juli 2025 stellte Nicola jedoch von der Verarbeitung von Massenproben auf die Produktion von Gold und Silber um.

Verarbeitungsmaterial von Talisker

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82108/NIM_120825_DEPRcom.001.jpeg

An diesem Tag gab Talisker bekannt, dass rund 3.100 Tonnen hochwertiges Golderz aus der Mine Mustang zur Verarbeitung an Nicolas Verarbeitungsbetrieb Merritt übergeben wurden.

Dass Nicola in der Lage ist, mehrere Vereinbarungen abzuschließen, ist nicht nur eine Bestätigung für die strategische Bedeutung der Bergbaukonzession M-68 in British Columbia, sondern auch für das verstärkte Engagement der Provinzialbehörden, die dafür sorgen, dass solide und gut gemanagte Produkte vorangebracht werden können.

Am selben Tag nahm Nicola an der offiziellen Eröffnungsfeier des Bergbaubetriebs von Blue Lagoon teil, bei der Vertreter der First Nations und des Ministeriums für Bergbau und kritische Mineralien, die Bürgermeisterin von Smithers, Gladys Atrill, sowie Anleger und örtliche Befürworter vertreten waren. Die erstklassige zweitägige Veranstaltung zeugte von den anhaltenden Bemühungen der Firmenführung, das Projekt voranzubringen, und brachte das Engagement des Unternehmens für die Beziehungen zu den First Nations und die Umwelt zum Ausdruck.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82108/NIM_120825_DEPRcom.002.jpeg

Am 1. Dezember 2025 gab Nicola bekannt, dass Blue Lagoon im Rahmen eines langfristigen Partnerschaftsabkommens mit dem Transport von hochgradigem Gold- und Silbererz zu Nicolas Verarbeitungsbetrieb begonnen hatte.

Nicola und Blue Lagoon sind beide der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz verpflichtet, was auch in der Auszeichnung von Blue Lagoon mit dem PDAC Sustainability Award 2026 Pressemitteilung vom 5. November 2025: Link

zum Ausdruck kommt.

Was den Aktionären verborgen blieb, waren die enormen Anstrengungen, die Nicola den ganzen Monat über im Projekt Dominion geleistet hatte. Im Juli baute Nicola eine Brücke, kaufte und errichtete ein Lager für 14 Personen, das komplett möblierte Zimmer und alle erforderlichen Einrichtungen umfasst, und begann mit den Straßenbauarbeiten und der Erschließung der Mine.

Die Minenerschließung schritt zügig voran, aber das Unternehmen hatte nicht damit gerechnet, dass sich die Erzgänge von Dominion in allen Richtungen, mit offener Mineralisierung, ausdehnen würden. In der Pressemitteilung vom 10. November 2025 wurde eine Erklärung abgegeben, warum Nicola sich dafür entschieden hatte, die gesamte Saison für die erweiterte Minenerschließung zu nutzen, um sich gezielt auf die Förderung im Jahr 2026 vorzubereiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82108/NIM_120825_DEPRcom.003.png

Pressemitteilung vom 14. Oktober 2020: Link

, Aus der historischen Mine Craigmont wurden bei 1,3 % 34 Millionen Tonnen Kupfer gefördert; sie ist eine der höchstgradigen großen Kupferminen in der Geschichte Nordamerikas.

Wie vermutet, bestätigten die Untersuchungen vom 10. November die ursprünglichen Testergebnisse zu den obertägigen Proben. Allerdings wurden neue Erzgänge wie etwa der Erzgang 16 East Vein aufgefunden, die Erzgänge Pit Vein und 16 Vein wurden erweitert und es wurde entdeckt, dass alle Erzgänge in der Tiefe und in der Länge offen sind.

ALLE ARBEITEN BEI DOMINION WURDEN INTERN FINANZIERT UND OHNE VERWÄSSERUNG DER AKTIONÄRE

Das dritte Quartal endete damit, dass Nicola seine Aktionäre an sein langfristiges Engagement für sein vollständig im Besitz befindliches Kupferprojekt New Craigmont erinnerte und bekannt gab, dass es sechs Verlängerungen der Bergbaukonzessionen (Bergbaukonzessionen 237642 bis 237647) für fünf Jahre erhalten hat. Die Bedeutung dieser Verlängerungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, da Nicola weiterhin auf die Porphyr-Kupfer-Mineralisierung bei New Craigmont abzielt, dem Standort der historischen Kupfermine Craigmont. Die Laborergebnisse des Explorationsprogramms bei Craigmont 2025 stehen noch aus und werden nach Erhalt veröffentlicht. Ein detaillierterer Explorationsbericht wird noch in diesem Monat veröffentlicht.

Wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, dass Junior-Bergbauunternehmen von den Makroeinflüssen, dem ungleichmäßigen globalen Wachstum und der steigenden Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert haben Artikel der Weltbank vom 12. November 2025: Link

. Tatsächlich wurde zum Ende des dritten Quartals die Erweiterung unserer Kiesgrube und unserer Fertigzementwerk in Betrieb genommen. Mit dem Erhalt von zwei wichtigen Genehmigungen für die vollständig im Besitz befindliche Kiesgrube (Genehmigung G1519) und der vollständigen Fertigstellung des Fertigzementwerks Nicola schließt Bau des Fertigzementwerks ab und erhält wichtige Genehmigungen: Link

ist Nicola nun in der Lage, von peripheren Einnahmequellen zu profitieren, die den operativen Betrieb unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82108/NIM_120825_DEPRcom.004.png

Japanisches Sprichwort: Link

- AUCH STAUB WIRD ZU EINEM BERG, WENN ER AUFGEHÄUFT WIRD

Nicola definiert sich selbst als Produktions- und Explorationsunternehmen, ist sich aber darüber im Klaren, dass sämtliche Umsätze zum Geschäftsergebnis beitragen und die Verwässerung so gering wie möglich halten. Unser Aggregat-, Steinbruch- und Fertigzementwerk, das gemeinsam mit den First Nations betrieben wird, steigert nicht nur die Umsätze, sondern ist auch ein Katalysator für solide Beziehungen vor Ort.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82108/NIM_120825_DEPRcom.005.png

Nicola brachte den Anlegern mit dem Silberprojekt Treasure Mountain (Treasure Mountain) Pressemitteilung vom 15. Oktober 2025

auch eines seiner wichtigsten Aktiva wieder näher. Die Mine mit ihren hochgradigen Silbervorkommen befand sich seit 2013 im Wartungszustand. Von Bedeutung ist, dass diese Pause nicht auf Einschränkungen auf betrieblicher oder geologischer Ebene zurückzuführen war, sondern vielmehr infolge des starken Einbruchs der Silberpreise im Jahr 2013 notwendig wurde. Der Silberpreis fiel von 32,22 US$ pro Unze per 23. Januar 2013 auf 18,40 US$ Suche über Google: Link

per 27. Juni 2013 - damals bestand Parität zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar.

Im Jahr 2025 ist nun wieder Schwung in das Projekt gekommen. Zusätzlich zu den vielversprechenden Explorationsarbeiten erhielt Nicola am 9. Juni 2025 eine mehrjährige, gebietsbezogene Explorationsgenehmigung, die Diamantbohrungen und Grabungen im Bereich wichtiger Ziele bei Treasure Mountain erlaubt. Diese Entwicklung ergänzte die Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. August 2024, in der die Verlängerung der Bergwerkskonzession um 10 Jahre bis zum 26. April 2032 bestätigt wurde. Insgesamt steigern diese Erfolge das langfristige Erschließungspotenzial des Projekts ganz erheblich, vor allem in Anbetracht der rekordverdächtigen Preise für Silber.

Zusammenfassung 2025: Ein Jahr disziplinierter Umsetzung in fünf strategischen Projekten

Das Jahr 2025 kann als Zusammenspiel aus Beharrlichkeit, Anpassungsfähigkeit und konsequenter Umsetzung charakterisiert werden. Die Firmenführung hielt unerschütterlich am weiteren Ausbau aller fünf Kernbereiche von Nicola fest, gleichzeitig fand eine disziplinierte Sondierung neuer Chancen statt. Nachstehend die wichtigsten Erfolge:

- New Craigmont: Verlängerung wichtiger Bergbaukonzessionen und Ausbau eines soliden Explorationsprogramms, bei dem die Suche nach einem Porphyrzentrum in einer der historisch bedeutendsten Kupferproduktionsstätten Nordamerikas im Mittelpunkt steht.

- Merritt Mill: Grundlegender Wandel von der Auftragsverarbeitung hin zur langfristigen Produktion von Edelmetallen, mit der sich Nicola ein Standbein als Gold- und Silberproduzent mit mehreren Rohstoffquellen geschaffen hat.

- Treasure Mountain: Erhalt einer mehrjährigen Explorationsgenehmigung und Verlängerung der Bergbaulizenz um weitere zehn Jahre, dadurch enorme Steigerung des Projektwerts und Angleichung an die Rekordpreise für Silber, was die mögliche Wiedereröffnung der Mine und die Wiederaufnahme der Exploration unterstützt.

- Kies- und Steinbruch/Zementmischanlage: Mit Investitionen in Höhe von rund 5,0 Mio. $ in Ausrüstung, Maschinen und Infrastruktur hat sich der Betrieb zu einem regionalen Marktführer entwickelt, der zu stabilen, diversifizierten Umsätzen beiträgt und die Partnerschaften auf kommunaler Ebene stärkt.

- Goldprojekt Dominion Creek: Abschluss wichtiger Meilensteine wie Genehmigungen, technische Bergbauplanung, Straßenerrichtung, Minenerschließung und Übernahme eines kompletten Camps; all das macht Dominion zu einem wachstumsstarken und zunehmend attraktiven hochgradigen Goldprojekt.

Im Jahr 2025 wurde die starke Synergie deutlich, die durch die Förderung von fünf wertschöpfenden Vermögenswerten innerhalb einer einzigen, politisch stabilen Gerichtsbarkeit entsteht.

Was ist der strategische Fokus von Nicola für 2026?

Das Unternehmen beabsichtigt, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine Notierung an der NASDAQ Pressemitteilung vom 27. Oktober 2025: Link

anzustreben. Dieser strategische Schritt soll die institutionelle Sichtbarkeit erhöhen, die Liquidität verbessern und Nicola neben seinen nordamerikanischen Mitbewerbern positionieren. Während die makroökonomischen Bedingungen weiterhin die Aktienbewertungen im gesamten Bergbausektor beeinflussen werden Investing News Network, 19. August 2025, Link und Investing Analysis: Mining Stocks, Oktober 2025, Link

, konzentriert sich das Management von Nicola weiterhin darauf, die Umsetzung zu beschleunigen und die im Jahr 2025 erreichten Meilensteine des operativen Betriebs und der Finanzentwicklung auszubauen.

Wir erwarten bedeutende Vorteile aus einem ganzen Jahr operativem Betrieb der Mühle, einschließlich konstanter Lieferungen von Blue Lagoon und Dominion sowie weiterer Quellen, die derzeit diskutiert werden. Diese Einnahmen werden durch Beiträge aus unserer Partnerschaft mit den First Nations und die mögliche Wiederinbetriebnahme von Treasure Mountain ergänzt, was als zusätzlicher Wachstumsmotor dienen könnte.

Im Bereich Exploration wird Nicola die Bestätigung eines Porphyr-Kupfersystems bei New Craigmont weiter vorantreiben und gleichzeitig mit Bohrungen auf der Rückseite des Treasure Mountain beginnen. Dabei handelt es sich um ein erstes Programm mit drei oder vier Bohrlöchern, mit denen die zutage tretenden mineralisierten Erzgängen in der Tiefe untersucht werden sollen.

Da wir bei Dominion die Massenprobe entnehmen, sind wir optimistisch, dass das Projekt weiter wachsen wird.

