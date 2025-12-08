IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations beauftragt Investmentbank mit der Prüfung einer Nasdaq-Notierung und eines möglichen gleichzeitigen Emissionsangebots

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations beauftragt Investmentbank mit der Prüfung einer Nasdaq-Notierung und eines möglichen gleichzeitigen Emissionsangebots

Vancouver, Kanada - 7. Dezember 2025 - Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine US-Investmentbank als Kapitalmarktberater beauftragt hat, um mit seiner Absicht eine mögliche zusätzliche Notierung (Cross-Listing) an der Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq oder die Börse) anzustreben und parallel eine mögliche gleichzeitige Eigenkapitalfinanzierung zu strukturieren. Die Struktur und Bedingungen der in Erwägung gezogenen Finanzierung sind noch nicht festgelegt.

Diese Beauftragung ist Teil der laufenden Prüfung strategischer Optionen durch das Unternehmen, die die langfristige Unternehmensentwicklung unterstützen sollen. Das Beratungsmandat umfasst die Analyse und Planung im Zusammenhang mit den Börsenzulassungsanforderungen, aufsichtsrechtlichen Überlegungen und den Kapitalisierungsstrategien, die für eine mögliche Notierung an einer US-Börse und die gleichzeitige Finanzierung erforderlich sind.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass nicht gewährleistet werden kann, dass eine solche Notierung oder eine gleichzeitige Finanzierung zustande kommt, und dass eine solche Notierung nach wie vor unter dem Vorbehalt der Erfüllung der geltenden Anforderungen der Aufsichtsbehörden und der Börse sowie den für die Governance relevanten Bestimmungen stehen würde.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED,

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Beauftragung einer US-Investmentbank durch das Unternehmen, die möglichen Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq Stock Market in den USA, den Abschluss eines möglichen gleichzeitigen Emissionsangebots, der erwarteten Vorteile einer solchen Notierung und/oder Emissionsangebots sowie der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seines strategischen Prüfungsprozesses und der damit verbundenen Kapitalmarktaktivitäten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

