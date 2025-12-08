IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development startet voll finanzierte 70.000-Meter-Explorationsbohrkampagne mit dem Ziel neuer Entdeckungen im Cariboo-Gold-Projekt

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development startet voll finanzierte 70.000-Meter-Explorationsbohrkampagne mit dem Ziel neuer Entdeckungen im Cariboo-Gold-Projekt

HIGHLIGHTS1

- Voll finanziertes 70.000-Meter-Explorationsbohrprogramm gestartet, wobei zwei Bohrgeräte bereits am Standort des Cariboo-Goldprojekts im Einsatz sind und im Laufe des Programms bis Ende 2026 auf sechs Bohrgeräte aufgestockt werden sollen

- Vorrangige Explorationsziele und ursprünglich geplante Bohrungen:

o Cariboo Deep (~10.000 m, 11 Bohrlöcher) - zielt auf Bereiche in der Tiefe unterhalb der bestehenden Lagerstätte innerhalb der genehmigten Grenzen des Minenplans des Goldprojekts Cariboo ab. Die gesamten vorhandenen Mineralreserven und -ressourcen bei CGP umfassen 2,07 Mio. Unzen Gold an wahrscheinlichen Reserven (17,8 Mio. Tonnen mit 3,62 g/t Au), 1,61 Mio. Unzen Gold an gemessenen und angezeigten Ressourcen (17,4 Mio. Tonnen mit 2,88 g/t Au) und 1,86 Mio. Unzen Gold an abgeleiteten Ressourcen (18,8 Mio. Tonnen mit 3,09 g/t Au).2

o Proserpine Mountain (~20.000 m, >30 Bohrlöcher) - regionales Explorationsziel mit hoher Priorität südöstlich entlang des Streichs des Cariboo-Lagerstättengebiets mit Potenzial für einen Tagebau

o Barkerville Mountain - liegt unmittelbar südöstlich entlang des Streichs der Lagerstätte Cariboo

o Weitere Ziele und Bohrmeter werden durch den Explorationserfolg definiert und bekannt gegeben

- Vorläufige Aktualisierung des Explorationsfortschritts wird voraussichtlich im 2. Quartal 2026 vorgelegt

Montreal, Québec, 8. Dezember 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man mit einer vielschichtigen, vollständig finanzierten 70.000-Meter-Explorationsbohrkampagne begonnen hat, die auf neue Entdeckungen im genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt (CGP oder das Projekt) abzielt, das sich im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, befindet.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Wir sind sehr daran interessiert, ein solides Explorationsprogramm im Cariboo-Projekt zu starten, bei dem bis Ende 2026 mehrere Explorationsbohrgeräte in Proserpine, Barkerville Mountain, Cariboo Deep und anderen regionalen Explorationszielen im Einsatz sein werden. Wichtig ist, dass viele dieser Prospekte nur einen Steinwurf von der bestehenden Lagerstätte Cariboo entfernt liegen und Explorationsbohrungen unterhalb der bestehenden Lagerstätte Cariboo die Möglichkeit bieten, die Voraussetzungen für ein potenzielles Ressourcenwachstum in der Tiefe zu schaffen, das über die derzeit definierten Mineralressourcen innerhalb des genehmigten Gebiets hinausgeht. Diese Möglichkeiten spiegeln das enorme Explorationspotenzial des noch wenig erforschten Cariboo-Goldtrends wider, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre im Laufe des Jahres 2026 über den Fortschritt dieser Bemühungen auf dem Laufenden zu halten.

Dieses Programm wird in zwei Phasen durchgeführt, wobei die erste Phase die wichtigsten vorrangigen Ziele umfasst:

- Cariboo Deep (direkt unterhalb der Lagerstätte CGP): ~10.000 Meter (m) in 11 ursprünglich geplanten Bohrlöchern mit einer Länge von mehr als 800 m, die das Potenzial für eine Erweiterung des Gangkorridors der bestehenden Goldlagerstätte Cariboo bis zu einer vertikalen Tiefe von 800 m testen sollen. Die aktuellen Mineralressourcen und -reserven wurden bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 350 m unter der Oberfläche durch Bohrungen getestet.

o Ziel: Untersuchung des Potenzials für eine Erweiterung der bestehenden Mineralressourcen und -reserven von CGP in der Tiefe.

- Proserpine Mountain (ca. 4-10 km vom CGP-Vorkommen entfernt): ca. 20.000 m in >30 Bohrlöchern, einschließlich der ersten Explorationsphase und vorrangiger Infill-Bohrungen in einem Zielgebiet (Warspite) ca. 10 Kilometer südöstlich des Cariboo-Vorkommens. Die bisherigen Bohrungen in Proserpine umfassen insgesamt ~10.500 m in 25 Bohrlöchern und deuten auf das Vorhandensein eines potenziellen Tagebauziels hin, das in Bezug auf Breite und Streichlänge größer sein könnte als die Lagerstätte Cariboo, basierend auf bekannten Einschränkungen.

o Ziel: Abschluss der ersten Bohrphase im Zielgebiet Warspite, um mit der Phase 1 des Infill-Programms beginnen zu können. Abschluss der ersten Explorationsbohrungen in den Zielgebieten Victory und Wilkinson (Abbildung 1).

- Barkerville Mountain (~0-4 km vom CGP-Vorkommen entfernt): Erste Bohrungen sind in der Lowhee-KL Gap Zone und in Williams Creek geplant, die sich direkt südöstlich der bestehenden Mineralressourcen und -reserven von CGP befinden. Diese Zone wurde durch geochemische Bodenproben abgegrenzt und durch geologische Kartierung und Modellierung analysiert. Es sind systematische Bohrungen geplant, um von der Lowhee Zone in Richtung Südosten zur KL Zone und zum Zielgebiet Williams Creek vorzustoßen.

o Ziel: Suche nach neuen Vorkommen in unmittelbarer Nähe der bestehenden Lagerstätte CGP. Nach erfolgreichem Abschluss der Bohrungen der Phase 1 sollen Abgrenzungsbohrungen folgen.

- Weitere regionale Ziele: ~10.000 m an zusätzlichen bohrbereiten vorrangigen Zielen in Cunningham ( Cariboo-Hudson) und Yanks Peak, südöstlich entlang des Cariboo-Goldtrends und am südöstlichen Ende des parallelen Lightning-Yanks-Trends (Abbildung 1). Die Ziele werden durch geologische Kartierungen und Oberflächen-Gesteinsprobenahmen in Gebieten mit identifizierten Goldanomalien im Boden eingegrenzt und sind für Explorationsbohrungen der Stufe 1 bereit.

Abbildung 1: Ausgewählte regionale Prospektionsgebiete von Cariboo Gold und bohrbereite vorrangige Ziele für 2025/2026. 2

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82113/ODV_081225_DEPRcom.001.jpeg

CARIBOO DEEP

Die definierte Grenze der bestehenden Mineralressourcen und Mineralreserven von Cariboo Gold spiegelt die Einschränkungen wider, die durch die lokale Topographie und die praktische Tiefe von Oberflächenbohrungen auferlegt werden, um den für eine Mineralressourcenschätzung erforderlichen Abschnittsabstand zu erreichen, der im Durchschnitt etwa 350 m vertikal beträgt. Strukturelle Kartierungen und geologische Modellierungen deuten darauf hin, dass sich die tektonostratigraphischen Wirtsgesteinseinheiten in größere Tiefen erstrecken , und hochgradige Abschnitte aus den bisher durchgeführten begrenzten Tiefenbohrungen bestätigen die Aussichten auf eine Kontinuität der Mineralisierung (Abbildung 2).

Das Ziel des Cariboo Deep-Programms besteht darin, nachzuweisen, dass die aktuelle Mineralressourcenschätzung für das Cariboo-Goldprojekt um mindestens weitere 300 m vertikale Tiefe erweitert werden kann. Das Programm umfasst mindestens 10.000 m Diamantbohrungen an der Oberfläche mit einer Reihe von Bohrlöchern entlang der Länge der aktuellen Mineralressource mit einer anfänglichen Zieltiefe von durchschnittlich 800 m. Es wird auch auf unzureichend untersuchte Lückenbereiche zwischen definierten Lagerstättenzonen abzielen, in denen in der Vergangenheit Bergbau betrieben wurde. Jede potenzielle Tiefenerweiterung der aktuellen Mineralressource würde zusätzliche Infill-Bohrungen aus zukünftigen Untertagebaugebieten erfordern, um eine Mineralressourcenschätzung in solchen Gebieten abzugrenzen.

Abbildung 2: Nordost-ausgerichteter Längsschnitt mit den vorhandenen CGP-Mineralressourcen und -Mineralreserven, ausgewählten Highlights aus bestehenden Tiefbohrungen und dem Zielgebiet für das Cariboo Deep-Bohrprogramm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82113/ODV_081225_DEPRcom.002.jpeg

PROSERPINE MOUNTAIN

Das Prospektionsgebiet Proserpine Mountain (Proserpine) umfasst eine Gruppe von Zielen, die sich südöstlich von Barkerville Mountain entlang des Cariboo Gold Trends befinden. Das etwa 6 km lange Proserpine-Prospektionsgebiet ist durch die nord-südlich verlaufende postmineralische Williams Creek-Verwerfung vom größeren Barkerville Mountain-Gebiet (Lowhee-Zone, KL-Zone und Williams Creek-Zielgebiet) getrennt und grenzt im Südosten an die postmineralische Grouse Creek-Verwerfung. Der Mineralisierungsstil und die Kontrollen, die bei Proserpine beobachtet wurden, scheinen denen im Cariboo-Goldvorkommen ähnlich zu sein, mit hohen Goldgehalten in Verbindung mit Quarz-Pyrit- bis polymetallischen (Pyrit +/- Galenit +/- Arsenopyrit) Quarzadern.

Nach Abschluss der bisherigen Feldarbeiten wurden mehrere einzelne Zielgebiete innerhalb von Proserpine identifiziert und priorisiert. Bei der Priorisierung und den Zielstrategien wurden folgende Faktoren berücksichtigt: verfügbare historische Bohrdaten, lithologische, strukturelle, Adern- und Mineralisierungskartierungen und -interpretationen sowie Gold- und Multielementdaten aus Oberflächengesteinen und Böden. Die vier Hauptziele Warspite, Bell-Independence, Wilkinson und Victory sind in Abbildung 3 dargestellt.

In Warspite ist ein Infill-Raster mit einem Abstand von 50 m und einer anfänglichen Länge von 7.500 Metern geplant, wobei je nach den Ergebnissen zusätzliche Meter und engere Abstände geplant werden sollen.

Abbildung 3: Gesamte Streichlänge des Zielgebiets Proserpine Mountain und die allgemeinen Grundrisse der Infill-Phase (Warspite) sowie der Explorationszielgebiete der Phase 1 (Victory/Wilkinson) und Phase 2 (Bell-Independence).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82113/ODV_081225_DEPRcom.003.jpeg

BARKERVILLE MOUNTAIN (LOWHEE-KL GAP / Williams Creek)

Die Zone Lowhee-KL Gap am nordwestlichen Ende des Barkerville Mountain befindet sich direkt südöstlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung für das Cariboo-Goldprojekt. Sie hat eine Streichlänge von etwa 1,4 km und erstreckt sich entlang des vielversprechenden Sandsteinpakets vom südöstlichen Rand der Zone Lowhee bis zur Zone KL am Gipfel des Barkerville Mountain. Sie ist unterbohrt, wobei ein erheblicher Teil noch völlig ungetestet ist. Anomale Goldwerte im Boden sind entlang der Zielsandsteinschicht innerhalb der BC-Ader-Hängewand entlang dieser Streichlänge konsistent. Es ist geplant, systematische Absperrungen in Abständen von 50 bis 100 m neben der Zone Lowhee zu errichten und diese schrittweise in südöstlicher Richtung in Richtung KL zu erweitern. Diese Zone wird durch geochemische Bodenproben abgegrenzt und durch geologische Kartierung und Modellierung analysiert. Weitere Bohrungen sind auch am Zielgebiet Williams Creek an der südöstlichen Grenze des Barkerville Mountain geplant. Frühere Bohrungen in Williams Creek (2019) umfassten 1572 m in 4 Bohrlöchern.

WEITERE REGIONALE ZIELE

Weitere vorrangige regionale Ziele, die möglicherweise im Jahr 2026 bebohrt werden, sind Cariboo-Hudson innerhalb des größeren Prospektionsgebiets Cunningham an der südöstlichen Grenze des Cariboo Gold Trends sowie eine Reihe von Zielen innerhalb des Prospektionsgebiets Yanks Peak des parallelen Yanks-Lightning Trends.

- Cariboo-Hudson ist ein vorrangiges, bohrbereites Ziel mit einer goldhaltigen Quarzader-Mineralisierung, die in einem System von streckenparallelen und nord-südlich verlaufenden Scherstrukturen enthalten ist, die durch geologische Kartierungen, geochemische Oberflächenprobenahmen und die Integration historischer Bergbaudaten ermittelt wurden. Das Zielgebiet liegt etwa 20 km südöstlich von Proserpine entlang des Streichens im Cariboo Gold Trend, wie durch historische Vorkommen und anomale Goldwerte im Boden definiert (Abbildung 1).

- Yanks Peak ist ein vorrangiges Prospektionsgebiet, das durch historische Vorkommen und anomale Goldwerte in den Böden von definiert ist und den südöstlichen Teil des etwa 35 km langen Lightning-Yanks-Trends umfasst (Abbildung 1).

o Die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung, die durch geologische Kartierungen und geochemische Oberflächenprobenahmen über ausgedehnte subalpine Aufschlüsse an den vorrangigen Zielen Jim und Crystal (Abbildung 1) eingeschränkt sind, ähneln denen im Mineralressourcengebiet Cariboo Gold, wobei goldhaltige Quarzadern überwiegend subvertikal und senkrecht zum Streich verlaufen.

o Die Mineralisierung am drittwichtigsten Zielgebiet Snowshoe weiter südöstlich scheint mit einer kartierten, streckenparallelen Verwerfung kontinuierlicher zu sein. Sie wurde durch geochemische Probenahmen umrissen und durch ein geologisches Kartierungsprogramm analysiert.

o Dieses Vorkommen ist bereit für die Erprobung, und die geplanten ersten Explorationsbohrungen erfordern ein helikoptergestütztes Bohrprogramm, das so konzipiert wurde, dass Störungen auf ein Minimum reduziert werden. Für die Ziele Jim und Crystal wurde ein kombiniertes Explorations- und stratigraphisches Bohrprogramm entworfen, während die erste Testphase des Ziels Snowshoe ausschließlich aus stratigraphisch orientierten Bohrungen bestehen wird.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Landpaket des Unternehmens umfasst eine Fläche von etwa 186.740 Hektar, 443 Mineralrechte und erstreckt sich über eine Länge von etwa 77 Kilometern mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 wurden für das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia) erteilt, womit der Genehmigungsprozess für wichtige Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen und der Status des Projekts als baureif gefestigt wurde.

Das Goldprojekt Cariboo verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au), gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au) angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der technische Bericht zu Cariboo) gestützt.

Damit die Leser die Informationen im technischen Bericht zu Cariboo vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des technischen Berichts zu Cariboo lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Begrenzungen und Methoden. Der technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Endnoten (ohne Tabellen)

1. In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen bestimmte Abkürzungen, darunter: Meter (m); Tausend (k); Millionen (M); Feinunze (oz); metrische Tonne (t); Gramm pro Tonne (g/t); Gold (Au); gemessen und angezeigt (M&I); zweites Quartal (Q2).

2. Das Goldprojekt Cariboo verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au), gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au) angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Au (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Au (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts, dem zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) - Brownfield-Liegenschaften mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder die Verneinung oder vergleichbare Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Beschränkungen oder Aussagen in Bezug auf Erwartungen hinsichtlich der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel zur Durchführung der geplanten Explorationskampagne; die Aussichten der Explorationsarbeiten in Proserpine, Barkerville Mountain, CGP Deep und anderen regionalen Zielen im Cariboo-Goldprojekt; die Nützlichkeit und die potenziellen Auswirkungen der Explorationsergebnisse (falls vorhanden) auf den Umfang und die Größe des Cariboo-Goldprojekts und des gesamten Bezirks; die Aussichten und das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen in der Tiefe unterhalb der derzeit definierten Mineralressourcen und -reserven im Cariboo-Goldprojekt; das Explorationspotenzial, dessen Umfang und der Grad der abgeschlossenen Explorationsarbeiten im Cariboo-Goldtrend; Ziele außerhalb der derzeit definierten Mineralressourcen; die Ergebnisse (falls vorhanden) der Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Ergebnisse, der Zeitplan, der Nutzen und die Bedeutung der geplanten 70.000 Meter umfassenden Explorationskampagne (falls vorhanden); das Potenzial und die Aussichten für die Abgrenzung neuer Zonen und die Erweiterung bestehender Zonen; die Fähigkeit und Nützlichkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) zur Ermittlung neuer Ziele (falls vorhanden); die Fähigkeit und der Zeitpunkt (falls vorhanden) zur Durchführung weiterer systematischer Raster-Infill-Bohrprogramme; die Interpretation und Genauigkeit der Explorationsergebnisse (falls vorhanden); die Fähigkeit von Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnissen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Beschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Goldprojekts Cariboo; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem technischen Bericht zu Cariboo zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse des technischen Berichts zu Cariboo als Indikator für die Qualität und Robustheit des Goldprojekts Cariboo sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Umwandlung von Mineralressourcenkategorien; die zukünftige Entwicklung und den zukünftigen Betrieb auf der Grundlage des im technischen Bericht zu Cariboo für das Goldprojekt Cariboo definierten Minenplans; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung früherer Bergbauaktivitäten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten (wenn überhaupt) zu erreichen; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; zukünftige Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Rentabilität (wenn überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; der weiterhin definierte und verständliche regulatorische Rahmen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen Informationen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die sich auf Osisko Development und seine Geschäftstätigkeit auswirken. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung der Grundstücke des Unternehmens zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen können; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt ein solider Konsultationsprozess durchgeführt wurde, und setzt seine aktiven Konsultationen und den Dialog mit indigenen Völkern und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Jahresabschluss und den Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das am 30. September 2025 endende Quartal zu konsultieren, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäfte und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge übernommen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

