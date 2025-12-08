Der Dax dürfte am Montag nahezu unverändert starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung 16 Punkte unterhalb des Freitags-Schlusskurses von 24.028 Punkten. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt.

Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.

US-Märkte verzeichnen Gewinne

Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt.

Der Dow Jones Industrial festigte sein Dreiwochenhoch, indem er um bis zu 133 Punkte über die Marke von 48.000 Punkten stieg. Halten konnte er diese jedoch nicht, denn aus dem Handel ging er mit 47.955 Zählern, was ein Plus von 0,22 Prozent bedeutete. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten kommt damit wieder in greifbare Nähe. Im Wochenverlauf legte der Leitindex ein halbes Prozent zu.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,2 Prozent auf 6.870 Zähler nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.692 Punkten auf ein Plus von 0,4 Prozent kam. Für Bestmarken müssten diese beiden Indizes über 6.920 beziehungsweise 26.182 Punkte steigen.

Nikkei 225 ohne viel Bewegung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende kaum verändert. Die chinesischen Festlandbörsen legten indes zu nach starken Exportdaten des Landes zu: Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings sank um rund ein Prozent.

Aktienmärkte Freitag im Überblick

Anleihemärkte Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 127,50 –0,20 10-jährige Bundesanleihen 2,80 +0,03 10-jährige US-Anleihen 4,14 +0,05

Devisenmärkte am Freitag im Überblick

Rohölmärkte am Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 63,92 +0,17 WTI 60,26 +0,18

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT SCHOTT PHARMA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 15 (28) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 42 (32) EUR - 'BUY'

JEFFERIES STARTET AUTO1 MIT 'BUY' - ZIEL 34 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 380 (360) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 50 (25) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 655 (650) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 295 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 290 (320) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 150 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY HEBT KNORR-BREMSE AUF 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY SENKT GEA GROUP AUF 'UNDERWEIGHT'

RBC SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM)

RBC SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM)

RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 40 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.