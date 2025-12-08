W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mehr Firmenpleiten 2025 - Creditreform legt Schätzung vor

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/NEUSS (dpa-AFX) - Die Konjunkturflaute zwingt immer mehr Firmen in Deutschland zur Aufgabe. Seit Monaten steigt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen. An diesem Montag (10.30 Uhr) legt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform eine Hochrechnung für das Gesamtjahr 2025 vor.

Diverse Auskunfteien hatten mehr Firmenpleiten prognostiziert. 2024 war amtlichen Zahlen zufolge mit 21.812 Fällen ein Höchststand seit dem Jahr 2015 registriert worden. Dieser Anstieg war erwartet worden, nachdem die staatliche Unterstützung aus der Corona-Pandemie ausgelaufen war. Zudem belasten hohe Energiepreise, Bürokratie und politische Unsicherheit die Unternehmen./ben/DP/mis

