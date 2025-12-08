Mirum Pharmaceuticals übernimmt HBM Portfoliounternehmen Bluejay Therapeutics für bis zu USD 820 Millionen

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf/Partnerschaft

Die auf den Healthcare-Sektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments teilt mit, dass die Aktionäre ihres privat gehaltenen Portfoliounternehmens Bluejay Therapeutics einer Übernahme durch Mirum Pharmaceuticals (Nasdaq: MIRM) zugestimmt haben. Gemäss den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Mirum alle ausstehenden Aktien von Bluejay für USD 250 Millionen in bar und USD 370 Millionen in Mirum-Aktien erwerben, zuzüglich potenzieller gestaffelter, umsatzabhängiger Meilensteinzahlungen von bis zu USD 200 Millionen in bar.

HBM Healthcare Investments hat im Mai 2024 USD 7 Millionen in die Serie-C-Finanzierungsrunde von Bluejay Therapeutics investiert. Bei Abschluss der Transaktion erhält HBM Healthcare Investments rund USD 6 Millionen in bar sowie Aktien von Mirum Pharmaceuticals im Gegenwert von derzeit USD 7 Millionen. Bei Erreichen der umsatzabhängigen Meilensteine können zudem weitere Erlöse von bis zu USD 3,7 Millionen resultieren.

Bluejay Therapeutics widmet sich der Entwicklung neuartiger Therapieansätze für Virusinfektionen und Erkrankungen der Leber. Das Unternehmen testet mit Brelovitug einen Antikörper zur Behandlung von chronischen Hepatitis-D- und Hepatitis-B-Virusinfektionen.

