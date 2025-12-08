Netflix vor Weichenstellung – Neue Impulse für Silber und Salesforce

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Silber – neues Rekordhoch

Die Rally im Silbermarkt sorgt für Aufmerksamkeit, es gibt frische Nachfrageimpulse und spannende Bewegungen im Futures-Handel. Auch die ETF-Ströme senden klare Signale für den Silberpreis.

Welche Entwicklungen jetzt den Ton angeben und warum viele Prognosen nach oben zeigen, schauen wir uns im Detail an.

Netflix – Übernahmepoker und Konsequenzen

Der mögliche Milliarden-Deal rund um Warner Brothers verändert die Perspektiven im Streamingmarkt.

Welche Motive Netflix antreiben, welche Hürden bestehen und welche Szenarien Branchenkenner erwarten, erfährst du im Livestream.

Salesforce – neue Strategie, neuer Kurs

Hinter den Kulissen formt sich womöglich ein neuer Markenfokus. Was eine mögliche Umbenennung andeuten könnte, wie Salesforce seine Plattform weiterentwickelt und welche langfristigen Effekte Investoren im Blick behalten sollten, besprechen wir heute.