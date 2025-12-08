W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Das bewegt die Kurse heute

Netflix vor Weichenstellung – Neue Impulse für Silber und Salesforce

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Silber – neues Rekordhoch

Die Rally im Silbermarkt sorgt für Aufmerksamkeit, es gibt frische Nachfrageimpulse und spannende Bewegungen im Futures-Handel. Auch die ETF-Ströme senden klare Signale für den Silberpreis.

Welche Entwicklungen jetzt den Ton angeben und warum viele Prognosen nach oben zeigen, schauen wir uns im Detail an. 

Netflix – Übernahmepoker und Konsequenzen

Der mögliche Milliarden-Deal rund um Warner Brothers verändert die Perspektiven im Streamingmarkt.

Welche Motive Netflix antreiben, welche Hürden bestehen und welche Szenarien Branchenkenner erwarten, erfährst du im Livestream.

Salesforce – neue Strategie, neuer Kurs

Hinter den Kulissen formt sich womöglich ein neuer Markenfokus. Was eine mögliche Umbenennung andeuten könnte, wie Salesforce seine Plattform weiterentwickelt und welche langfristigen Effekte Investoren im Blick behalten sollten, besprechen wir heute. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
Netflix
Meta
TKMS
Salesforce
Warner Bros
Klöckner & Co
Stabilus
Carvana
Commercial Metals

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden