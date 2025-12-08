W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

08.12.2025
Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG

08.12.2025 / 12:06 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         H1 2025/26 vorläufig, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.12.2025
     Kursziel:                  EUR 17,66
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     10.6.2025, vormals Halten
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1 Umsatz wächst auf EUR 34,2 Mio. (+61,5%), Haushaltsausschuss gibt drittes
SMG-Los frei

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat jüngst die
vorläufigen H1-Zahlen vermeldet. Darin noch nicht enthalten ist das dritte
Los des SMG (Sprechsätze mit Gehörschutz)-Großauftrags, denn dieses wurde
erst am 3.12.2025 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
freigegeben. Die finale Beauftragung durch die Bundeswehr ist noch nicht
erfolgt, auch zur Größenordnung des Auftrags gibt es keine offiziellen
Angaben, während üblicherweise gut informierte Kreise (hartpunkt.de) von 50k
Einheiten berichten (was über vorangegangenen Losgrößen liegen würde).
Jüngst waren europäische Rüstungstitel etwas unter Druck geraten, was sich
in der leicht gesunkenen Peer-Bewertung widerspiegelt. Mit einem 2025/26er
EV/Umsatz-Verhältnis von 2,0 ist CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem
Rüstungsanteil aber weiterhin günstig.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 17,66.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ae15ac5d9ec5781fcec2b3ddd634a9bf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c3fa65af-d424-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2241792 08.12.2025 CET/CEST

