W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG

08.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc.

     Unternehmen:               Desert Gold Ventures Inc.
     ISIN:                      CA25039N4084

     Anlass der Studie:         Research Report (Note)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  0,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

ZWEI ASSETS, EIN STARKER DISCOUNT

Desert Gold Ventures Inc. ist ein aufstrebender Goldentwickler mit einem
breit aufgestellten und strategisch gut positionierten Portfolio in
Westafrika, vor allem in Mali und der Elfenbeinküste. Das
Unternehmensportfolio vereint seltene Qualitäten: ein durch eine
aktualisierte NI-43-101-PEA deutlich de-risktes Entwicklungsprojekt sowie
zusätzliche Explorationshebel über das Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste.
Das Kernstück der Bewertung ist die aktualisierte Preliminary Economic
Assessment für die Barani- und Gourbassi-Lagerstätten innerhalb des
großflächigen Senegal-Mali-Shear-Zone-Blocks. Bei einem Goldpreis von 2.850
USD pro Unze ergibt die PEA einen nachsteuerlichen NPV (10%) von 61 Mio.
USD, eine IRR von 57 % und eine prognostizierte Amortisationszeit von 2,5
Jahren. Auf Basis eines jüngeren Spot-Goldpreises von 4.070 USD steigt der
nachsteuerliche NPV (10%) auf 124 Mio. USD, die IRR auf 101 %, bei einer
verkürzten Amortisationszeit von 2,1 Jahren.

Für unsere aktualisierte NAV-Bewertung nutzen wir die NPV10-Bewertung in
Höhe von 124 Mio. USD. Rechnet man den wahrscheinlichkeitsspezifischen Wert
des Tiegba-Projekts von 9,5 Mio. USD hinzu, erreicht Desert Golds Kernwert
133,5 Mio. USD, noch bevor das zusätzliche mineralisierte Inventar innerhalb
des SMSZ berücksichtigt wird. Insgesamt ergibt sich aus dem Oxidprojekt in
Mali, dem Tiegba-Explorationspotenzial und den weiteren Ressourcen außerhalb
des aktuellen PEA-Minenplans ein Unternehmenswert von rund 155,2 Mio. USD
bzw. 217,91 Mio. CAD. Das entspricht einem NAV von etwa 0,81 CAD pro Aktie,
0,58 USD pro Aktie oder ungefähr 0,50 EUR pro Aktie. Verglichen mit dem
jüngsten Börsenkurs von 0,075 CAD ist die Diskrepanz erheblich. Selbst unter
vorsichtigen Annahmen zeigt die Analyse, dass Desert Gold angesichts seiner
Ressourcengrundlage und Projektökonomie deutlich unterbewertet sein sollte.
Auf Basis dieser Einschätzung vergeben wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=856e9fb95b616439939a2ea93500db28

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.12.2025 (13:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.12.2025 (10:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f0b3f8f9-d1df-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2241240 08.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Desert Gold Ventures

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden