Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG

08.12.2025 / 11:54 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec Advanced Materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.12.2025
     Kursziel:                  25,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: Exzellente Perspektiven

Wir waren am 03.12. mit CEO Jörg Leinenbach von IBU-tec in Hamburg auf
Roadshow und sehen uns in unserer positiven Sicht auf den Investment Case
bestärkt.

Einzigartige Marktposition: Zahlreiche Fragen in den Investorengesprächen
zielten auf die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsposition von IBU-tec als
erster und zurzeit einziger europäischer Hersteller von
LFP-Kathodenmaterial. Laut Vorstand wurde außer IBU-tec bisher kein weiteres
komplett europäisches Projekt angekündigt oder zur Umsetzung gebracht. Zwar
lässt sich eine Handvoll LFP-Projekte im Frühstadium ermitteln, diese sind
derzeit aber entweder 'on hold' gesetzt oder sie laufen wie von Hunan Yuneng
in Spanien (50kt p.a.) oder Orano×XTC in Frankreich (<40kt p.a.) gänzlich
oder zum Teil unter chinesischer Beteiligung. Dies genügt somit nicht den
strengen Anforderungen an eine europäische Wertschöpfungskette im Sinne des
Zollregimes der USA sowie EU/UK. Auch der Weg über nicht-chinesische
Zelllieferanten wie Samsung oder LG stellt für die Automotive-OEMs nach
jetzigem Stand keine Lösung dar, da diese Batteriezellen aufgrund der
Marktdominanz Chinas bei LFP-Kathodenmaterial (ca. 99%) letztendlich auch
als 'chinesische' Zellen gelten. IBU-tec dürfte also nicht nur einen
Vorsprung von mindestens 2 bis 3 Jahren vor weiteren LFP-Produzenten in
Europa inne haben, sondern auch darüber hinaus der einzige echte
'europäische' Anbieter bleiben. Zudem setzt das Management auch auf ein
Sourcing des Vorprodukts Eisenphosphat in Regionen wie Indien, um auch
rohstoffseitig den China-Footprint zu minimieren.

Ereignisreiches Übergangsjahr voraus: In Folge der wegweisenden LFP-Deals
mit VW-Tochter PowerCo vom 6. Oktober (vgl. Initialstudie vom 3.11.2025)
produziert IBU-tec auf der bestehenden 3,3kt-Anlage in Weimar derzeit
B-Samples zur weiteren Qualifizierung beim Kunden. Mitte 2026 dürfte die
Produktion von C-Samples zum Test in Fahrzeugen folgen, ehe gegen Ende
nächsten Jahres der schrittweise Ramp-Up bis zur Vollauslastung in Weimar in
2028 vollzogen wird. Parallel dazu wird die Errichtung der neuen 15kt-Anlage
in Bitterfeld auf Basis festgelegter Milestones vorangetrieben, wovon die
ersten (z.B. Basic Engineering) noch in Q4/25 erreicht werden. Ab H1/28
sollte dann die Inbetriebnahme erfolgen und nach einem beschleunigten
Freigabeverfahren in H2/28 die Produktion in Bitterfeld hochfahren.
Abgesehen von bis zu hundert Tonnen für Material- und Produktionstests sowie
den fortwährenden Entwicklungsaufträgen dürfte das Batteriegeschäft bei
IBU-tec im Übergangsjahr 2026 aber eine zunächst noch verhaltene
Umsatzentwicklung zeigen, sodass u.E. sogar von einem moderaten Rückgang
gegenüber 2025 auszugehen ist. Mit Start der industriellen LFP-Produktion in
Weimar und in einer zweiten Stufe in Bitterfeld sollte die
Geschäftsentwicklung ab 2027ff. jedoch signifikant an Tempo gewinnen. Wir
erachten die von uns aufgestellte Wachstumsprognose (CAGR 2025-2031e: 24,2%)
sowie den antizipierten Margenanstieg (EBITDA-Marge 2031e: 18,0%) weiterhin
als realistisch. Angesichts der exzellenten Marktstellung haben wir aber an
Zuversicht gewonnen, dass IBU-tec auch mittel- bis langfristig höhere
zweistellige operative Margen verteidigen kann. Wir heben daher die
EBITDA-Marge im Terminal Value des DCF-Modells um 150 BP auf 18,5% an. Eine
eigene Mittelfristprognose dürfte IBU-tec im Februar 2026 vorlegen. Nicht
zuletzt halten wir unsere Annahme, dass die Finanzierung des Projekts (MONe
CAPEX ca. 45 Mio. EUR) aus laufenden Cashflows gesichert ist, weiter für
stichhaltig.

Fazit: Der Transformationsprozess bei IBU-tec dominiert die Equity Story und
mit jeder Erfolgsmeldung dazu sollte auch die Phantasie wachsen, dass die
PowerCo-Deals nur Speerspitze einer Reihe von Projekten mit OEMs und
Zellproduzenten sind. Wir bilden u.a. aufgrund der begrenzten
Management-Kapazitäten nach wie vor nur einen Base Case ab, bekräftigen aber
das Rating 'Kaufen' mit einem erhöhten Kursziel von 25,00 EUR.



