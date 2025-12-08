W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

08.12.2025
Original-Research: SBF AG - von Montega AG

08.12.2025 / 14:54 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.12.2025
     Kursziel:                  7,30 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

SBF passt Guidance an

Aufgrund schwieriger Marktentwicklungen hat SBF die Umsatzprognose für 2025
reduziert. Die EBITDA-Erwartungen des Vorstands liegen indes innerhalb der
ursprünglichen Spanne.

[Tabelle]

Umsatzrückgang stärker als erwartet: Nachdem die initiale Guidance bereits
rückläufige Umsätze von -8,9% bis -2,5% yoy in Aussicht stellte, impliziert
die aktualisierte Guidance nun einen deutlicheren Umsatzrückgang von -17,4%
bis -13,1% yoy. Zusätzlich zu der schwächelnden Marktentwicklung wirkten
sich Zölle und Lieferkettenprobleme negativ auf die Nachfrage aus. Mit
leicht niedrigeren Erlösen im ersten Halbjahr (21,9 Mio. EUR; -4,4% yoy),
dürfte das H2 stark unter dem Vorjahresniveau von 24,3 Mio. EUR liegen. Hier
erwarten wir durch verzögerte Kundenabrufe insbesondere einen stärkeren
Rückgang im Segment Schienenfahrzeuge, nachdem sowohl H2/24 als auch das
H1/25 auf einem hohen Niveau lagen. Der Bereich Öffentliche und Industrielle
Beleuchtung befand sich bereits im ersten Halbjahr auf einem niedrigen
Niveau, von dem aus wir keine Besserung im zweiten Halbjahr mehr einplanen.

Ergebniserwartung trotz Umsatzrückgang stabil: Das EBITDA wurde auf eine
Spanne von 1,7 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR konkretisiert, die Mitte der Spanne
liegt dadurch mit 1,9 Mio. EUR leicht unter dem vorherigen Wert von 2,0 Mio.
EUR. Mit einem Umsatzrückgang von 4,0 - 5,0 Mio. EUR soll durch die
erfolgreichen Kostensenkungsinitiativen entsprechend nur ein EBITDA-Verlust
von etwa 0,1 Mio. EUR einhergehen.

Prognosen angepasst: Nach der jüngsten Nachricht haben wir unsere Prognosen
angepasst und erwarten nun Umsätze von 39,9 Mio. EUR im laufenden Jahr. Auch
darüber hinaus prognostizieren wir trotz erhöhtem Wachstum durch
Aufholeffekte und Infrastrukturinvestitionen ein leicht geringeres absolutes
Niveau. Auf Ergebnisebene reduzieren wir unsere Schätzungen infolge
fehlender Deckungsbeiträge trotz erwarteter Kostenanpassungen leicht.

Fazit: Während die Umsatz-Guidance gesenkt wurde, zeigt die konkretisierte
EBITDA Spanne die gestiegene Kosteneffizienz und bildet die Grundlage für
das Ergebniswachstum der kommenden Jahre. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v 7,30 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=12d16379f51742d4ad055c4b5d4769be

---------------------------------------------------------------------------

SBF AG

