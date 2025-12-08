Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG 08.12.2025 / 14:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.12.2025 Kursziel: 7,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach SBF passt Guidance an Aufgrund schwieriger Marktentwicklungen hat SBF die Umsatzprognose für 2025 reduziert. Die EBITDA-Erwartungen des Vorstands liegen indes innerhalb der ursprünglichen Spanne. [Tabelle] Umsatzrückgang stärker als erwartet: Nachdem die initiale Guidance bereits rückläufige Umsätze von -8,9% bis -2,5% yoy in Aussicht stellte, impliziert die aktualisierte Guidance nun einen deutlicheren Umsatzrückgang von -17,4% bis -13,1% yoy. Zusätzlich zu der schwächelnden Marktentwicklung wirkten sich Zölle und Lieferkettenprobleme negativ auf die Nachfrage aus. Mit leicht niedrigeren Erlösen im ersten Halbjahr (21,9 Mio. EUR; -4,4% yoy), dürfte das H2 stark unter dem Vorjahresniveau von 24,3 Mio. EUR liegen. Hier erwarten wir durch verzögerte Kundenabrufe insbesondere einen stärkeren Rückgang im Segment Schienenfahrzeuge, nachdem sowohl H2/24 als auch das H1/25 auf einem hohen Niveau lagen. Der Bereich Öffentliche und Industrielle Beleuchtung befand sich bereits im ersten Halbjahr auf einem niedrigen Niveau, von dem aus wir keine Besserung im zweiten Halbjahr mehr einplanen. Ergebniserwartung trotz Umsatzrückgang stabil: Das EBITDA wurde auf eine Spanne von 1,7 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR konkretisiert, die Mitte der Spanne liegt dadurch mit 1,9 Mio. EUR leicht unter dem vorherigen Wert von 2,0 Mio. EUR. Mit einem Umsatzrückgang von 4,0 - 5,0 Mio. EUR soll durch die erfolgreichen Kostensenkungsinitiativen entsprechend nur ein EBITDA-Verlust von etwa 0,1 Mio. EUR einhergehen. Prognosen angepasst: Nach der jüngsten Nachricht haben wir unsere Prognosen angepasst und erwarten nun Umsätze von 39,9 Mio. EUR im laufenden Jahr. Auch darüber hinaus prognostizieren wir trotz erhöhtem Wachstum durch Aufholeffekte und Infrastrukturinvestitionen ein leicht geringeres absolutes Niveau. Auf Ergebnisebene reduzieren wir unsere Schätzungen infolge fehlender Deckungsbeiträge trotz erwarteter Kostenanpassungen leicht. Fazit: Während die Umsatz-Guidance gesenkt wurde, zeigt die konkretisierte EBITDA Spanne die gestiegene Kosteneffizienz und bildet die Grundlage für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v 7,30 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=12d16379f51742d4ad055c4b5d4769be Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=4707c11e-d43b-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2241898 08.12.2025 CET/CEST °