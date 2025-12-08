Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur US-Sicherheitsstrategie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur US-Sicherheitsstrategie:

Die Trump-Regierung hat mit Europa gebrochen und arbeitet - genau wie Wladimir Putin - auf die Zerstörung der Europäischen Union hin. In Brüssel klammert man sich weiter an das Mantra, Amerika sei Europas wichtigster Verbündeter. Das kann aber nicht über den Schock hinwegtäuschen, ganz offiziell zum Gegner erklärt zu werden. Die Europäische Union wird nur noch als Abnehmer von Frackinggas akzeptiert. Wo sie - etwa beim Datenschutz gegen Meta und Co. - den Geschäften von Trump und seinen Freunden im Wege steht, wird sie bekämpft./yyzz/DP/mis