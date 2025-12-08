W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur US-Sicherheitsstrategie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur US-Sicherheitsstrategie:

Die Trump-Regierung hat mit Europa gebrochen und arbeitet - genau wie Wladimir Putin - auf die Zerstörung der Europäischen Union hin. In Brüssel klammert man sich weiter an das Mantra, Amerika sei Europas wichtigster Verbündeter. Das kann aber nicht über den Schock hinwegtäuschen, ganz offiziell zum Gegner erklärt zu werden. Die Europäische Union wird nur noch als Abnehmer von Frackinggas akzeptiert. Wo sie - etwa beim Datenschutz gegen Meta und Co. - den Geschäften von Trump und seinen Freunden im Wege steht, wird sie bekämpft./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden