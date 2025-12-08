Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum BSW
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum BSW:
Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Bündnis nur eine mittelfristige Zukunft als ostdeutsche Regionalpartei hat, schließlich regiert es dort bereits in zwei Bundesländern mit. Ob das einer Frau mit den Ansprüchen einer Sahra Wagenknecht ausreicht, darf bezweifelt werden. Von den selbstbewussten Landesverbänden erfährt sie nämlich auch etwas, was ihr ganz und gar nicht gefällt: Widerspruch./yyzz/DP/mis
