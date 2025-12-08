W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum BSW

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum BSW:

Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Bündnis nur eine mittelfristige Zukunft als ostdeutsche Regionalpartei hat, schließlich regiert es dort bereits in zwei Bundesländern mit. Ob das einer Frau mit den Ansprüchen einer Sahra Wagenknecht ausreicht, darf bezweifelt werden. Von den selbstbewussten Landesverbänden erfährt sie nämlich auch etwas, was ihr ganz und gar nicht gefällt: Widerspruch./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden