Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Nationalen Sicherheitsstrategie der USA

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Nationalen Sicherheitsstrategie der USA:

Die USA haben mit ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie ein transatlantisches Scheidungsdokument vorgelegt. Die Lektüre der 33 Seiten offenbart ein zerrüttetes Verhältnis zwischen den USA und Europa. Der Umgang mit der Ukraine gerät zum Symbol dafür. Den Amerikanern geht es nicht mehr darum, Freiheit und Demokratie gemeinsam gegen einen brutalen Aggressor zu verteidigen, sondern um, wie es heißt, "strategische Stabilität mit Russland". Wer die Appeasement-Politik gegenüber Wladimir Putin nur den Amateur-Diplomaten Trumps zuschrieb, wird nun eines Besseren belehrt./yyzz/DP/mis

