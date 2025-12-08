W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Stabilus erwartet maximal stabilen Umsatz - Dividende sinkt deutlich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Stabilus rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit einem maximal stabilen Umsatz. Zudem will das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,35 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie Stabilus am Montag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 in Koblenz mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,15 Euro gewesen.

Konzernchef Michael Büchsner peilt für das Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro verbucht. Die Umsatzprognose für 2025/26 liegt deutlich unter der Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten. Diese hatten bisher mit einem leichten Anstieg gerechnet. Auch die Höhe der Dividende enttäuscht.

Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Hier hatten die Experten im Schnitt bisher 11,7 Prozent auf dem Zettel. Im Vorjahr waren es 11 Prozent. Zudem wird ein bereinigter freier Barmittelfluss von 80 bis 110 Millionen Euro erwartet. Die Prognose reflektiere dabei das anspruchsvolle Marktumfeld.

Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2024/25 vom November bestätigte das Unternehmen./err/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Stabilus

Das könnte dich auch interessieren

Renk hoch, Hensoldt runter
Bank of America bewegt Rüstung05. Dez. · dpa-AFX
Bank of America bewegt Rüstung
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte jüngste Erholung verteidigen04. Dez. · dpa-AFX
Wall Street dürfte jüngste Erholung verteidigen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden