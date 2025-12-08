TKMS-Chef strebt rasche Entscheidung zu Übernahme der Werft GNYK an

Düsseldorf, 08. Dez (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS will schon bald eine Entscheidung über eine mögliche Übernahme des Konkurrenten German Naval Yards (GNYK) treffen.

"Für uns wäre das eine Opportunität, aber kein Muss", sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. TKMS wolle die Bücher der Werft prüfen. "Wir gucken uns das an, sehr rasch, und entscheiden dann auch sehr schnell. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten, eher Wochen, der Fall sein."

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)