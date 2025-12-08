W​e​r​b​u​n​g ausblenden

TKMS-Chef strebt rasche Entscheidung zu Übernahme der Werft GNYK an

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Düsseldorf, 08. Dez (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS will schon bald eine Entscheidung über eine mögliche Übernahme des Konkurrenten German Naval Yards (GNYK) treffen.

"Für uns wäre das eine Opportunität, aber kein Muss", sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. TKMS wolle die Bücher der Werft prüfen. "Wir gucken uns das an, sehr rasch, und entscheiden dann auch sehr schnell. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten, eher Wochen, der Fall sein."

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TKMS
Thyssenkrupp

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden