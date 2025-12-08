Trading-Chance Gold: Chance mit 72 Prozent Trefferquote

Saisonalitäten: Was wirklich dahinter steckt

Wenn Sie sich Ihren eigenen Alltag reflektierend ins Bewusstsein rufen, dann werden Sie schnell feststellen, dass Sie dazu neigen, zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge zu tun. Sei es die Spargelzeit, in der sehr oft Spargel gegessen wird oder sei es der Kauf eines Weihnachtsbaums in der Zeit vor Weihnachten. Aus guten Gründen reproduzieren Sie spezifische Verhaltensweisen immer wieder. Und genau das erleben wir in den Märkten. Hier gibt es beispielsweise die Hochzeitssaison in Indien, durch die die Nachfrage nach Gold zwischen November und Februar drastisch erhöht ist. Dies ist einer der Faktoren, die die positive Saisonalität des beliebten Edelmetalls zwischen Mitte Dezember und Ende Februar begründet.

Aufbau unserer Strategien

Während im Retail-Bereich das Gros der Börsianer sich rein auf den Preis fokussiert, haben wir früh verstanden, dass der Faktor Zeit viel bedeutender ist. Professionelle Marktteilnehmer, wie die Produzenten, agieren losgelöst von teuren oder günstigen Preisen in spezifischen Zeitfenstern verstärkt am Terminmarkt. Das hat stets Gründe, die mit Angebots- (Produktion) und Nachfrage-Zyklen für den jeweiligen Rohstoff zu tun haben. Selbst bei Ausbruchs-Strategien haben wir stets einen Zeitfilter ergänzend zum Preis für das Setup. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trade und wir schöpfen durch sämtliche Marktphasen immer wieder einen angenehm großen Teil der im Markt entstehenden Trends ab. Das heutige Setup ist ein rein saisonales.

Wir reiten die erste Welle…

Der Profit-Factor gibt die Rentabilität einer Strategie an. Konkret setzt er die kumulierten Dollar-Gewinne in Relation zu den Dollar-Verlusten. Einfach ausgedrückt: alle Gewinner werden zusammengerechnet, und alle Verlierer ebenfalls. Die Summen beider Seiten werden in Relation gesetzt. Das heutige Setup hat einen Profit-Factor von 12,81! Das ist extrem hoch. Zum Vergleich: die meisten profitablen Strategien haben einen PF von 1,8 bis 2,4. Die Gewinne sind in Relation zu den Verlusten absolut dominierend, wie Sie unter „Gross Profit“ und „Gross Loss“ eindrucksvoll dargestellt sehen.

Die Strategie steigt klassisch am 16.12. ein und zum Handelsende des 19.01. aus. In manchen Jahren setzt die erste Welle, die wir damit reiten, etwas früher ein, in anderen etwas später. Darum ist es für Trader, die das vollständige Regelwerk nicht kennen, sinnvoll, sich gestaffelt bereits in der Woche vor dem Stichtag einzukaufen. So nutzt man den Cost-Average-Effekt. Übrigens: wenn wir von „erster Welle“ sprechen, ist damit gemeint, dass die saisonal starke Phase bis Ende Februar reicht. Diese unterteilt sich meist in zwei Wellen, von denen die erste sich ab Mitte Dezember bis ins letzte Drittel des Januars erstreckt. Die zweite Welle startet im Durchschnitt Ende der ersten/Anfang der zweiten Januar-Woche. Das hiesige Setup nutzt die erste Welle aus und hat dabei eine starke Trefferquote von 72,2 Prozent.

Quelle: www.realmoneytrader.com

In den letzten beiden Jahren war die klassische Saisonalität ausgehebelt. Der Goldpreis stieg bis zum Jahreswechsel, schwächelte anschließend aber bis in den März hinein. Ohne den Ausgang eines einzelnen Trades prognostizieren zu wollen (was unsinnig und auch unmöglich ist) wissen wir aus Erfahrung, dass auf solche vorübergehenden Ausreißer vom Normalverlauf die nächsten Trades in der Regel überdurchschnittliches Potenzial mitbringen. Es ist wahrscheinlich, dass der Effekt von Mitte Dezember bis Ende Februar in den nächsten drei bis fünf Jahren wieder außergewöhnlich gut greift.

Fazit

Noch ist der Bullenmarkt intakt! Wir stehen unmittelbar vor einem der zwei stärksten saisonalen Abschnitte im unterjährigen Turnus des Edelmetalls. Folglich ergeben sich vermehrt Long-Chancen in diesem Markt. Für die heutige möchten wir Ihnen ein passendes Produkt vorstellen, mit dem Sie an einer möglichen positiven Entwicklung partizipieren können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 4150 USD. Bei einem aktuellen Preis von 4232 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 50. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK4EG6.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4400 USD

Unterstützungen: 3500 und 4000 USD

Basiswert Gold WKN PK4EG6 ISIN DE000PK4EG63 Basispreis 4150 USD K.O.-Schwelle 4150 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 50 Stop-Loss 0,20 Euro

