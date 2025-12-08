W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss

dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Montag erneut nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 112,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird eine erneute Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Allerdings gilt der geldpolitische Ausschuss (FOMC) als gespalten. Der eher schwächelnde Arbeitsmarkt spricht für sinkende Leitzinsen. Die Inflation lag hingegen deutlich über dem Zielwert der Notenbank. Mit Spannung erwartet werden daher die Projektionen der Notenbank für das kommende Jahr./jsl/jha/

