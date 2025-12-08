W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Bericht des "Wall Street Journal"

IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dividenden-AristokratenKI
Quelle: Nick N A / Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der IT-Konzern IBM steht einem Bericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent. Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Milliarden Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp./stw/zb/nas

