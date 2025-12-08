W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Industrie- und Autozulieferer

Stabilus streicht Dividende zusammen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/ Shutterstock

(Reuters) - Der Koblenzer Industrie- und Autozulieferer Stabilus kürzt die Dividende und zeigt sich für das neue Geschäftsjahr vorsichtig.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 werde eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vorgeschlagen nach 1,15 Euro im Jahr davor, teilte das SDax-Unternehmen am Montag mit. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigte das Management. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld habe Stabilus einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 1,3 Milliarden Euro sowie einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 142,6 (Vorjahr: 157,1) Millionen Euro erzielt. Der Nettogewinn brach auf 24,2 (Vorjahr: 72,0) Millionen Euro ein. Stabilus hatte im September ein Sparprogramm aufgelegt und den Abbau von 450 seiner 8000 Stellen angekündigt.

Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 visiert das Unternehmen einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro sowie eine bereinigte Ebit-Marge von zehn bis zwölf Prozent an. Der bereinigte Free Cashflow solle zwischen 80 und 110 Millionen Euro liegen. "Die Rahmenbedingungen auf unseren globalen Märkten bleiben anspruchsvoll und verlangen von allen Unternehmen hohe Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Klarheit im Handeln", sagte Stabilus-Chef Michael Büchsner.

Stabilus

