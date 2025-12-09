2026 weniger arbeitnehmerfreundlich: 2,4 Arbeitstage mehr

Berlin, 09. Dez (Reuters) - Schlechte Nachrichten für Beschäftigte in Deutschland: Sie müssen im kommenden Jahr mehr arbeiten.

Bundesweit gibt es 2026 im Schnitt 250,5 Arbeitstage und damit 2,4 Tage mehr als im zu Ende gehenden Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 2022. "Hauptgrund für den Anstieg ist, dass Feiertage wie der 3. Oktober und der 26. Dezember 2026 auf das Wochenende fallen", hieß es zur Erklärung. Weil die Zahl der Feiertage von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, ergeben sich im bundesweiten Durchschnitt für die Zahl der Arbeitstage Werte mit einer Nachkommastelle.

Die Zahl der Arbeitstage hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gilt den Angaben nach folgende Faustregel: Ein Arbeitstag mehr führt im Schnitt dazu, dass das BIP um etwa 0,1 Prozentpunkte höher liegt. "Der tatsächliche Effekt kann aber davon abweichen, unter anderem weil die wirtschaftliche Bedeutung eines zusätzlichen Arbeitstages je nach dessen Lage im Jahr unterschiedlich ist", teilten die Statistiker mit. Zwischen Heiligabend und Neujahr etwa ruht die wirtschaftliche Tätigkeit in vielen Branchen ohnehin weitgehend. Ein zusätzlicher Arbeitstag hat dann weniger Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt, als wenn der 1. Mai oder der 3. Oktober auf ein Wochenende fallen, wie das Bundesamt erklärte.

"MAN NIMMT ALLES, WAS MAN BEKOMMEN KANN"

ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski bestätigte das und rechnet durch den Arbeitstageeffekt im kommenden Jahr mit einem zusätzlichen Wachstum von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten. "Das Wachstum wird im nächsten Jahr vor allem von zwei Faktoren getragen: den Investitionspaketen und mehr Arbeitstagen", sagte der Experte. Nach drei Jahren Rezession und Stagnation in Folge erwartet etwa das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für 2026 ein Plus von 0,9 Prozent, das aber zu einem Drittel auf den Kalendereffekt zurückzuführen sei. "Für Zweifler ist das immer noch zu wenig und eine Bestätigung, dass der 'organische' Aufschwung schwach bleibt", sagte Brzeski. "Für Optimisten ist es immerhin ein Anfang. Wenn man seit Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr gesehen hat, nimmt man alles, was man bekommen kann."

Die durchschnittlich 250,5 Arbeitstage im kommenden Jahr sind der höchste Wert seit 2022 (251,4). Im Zeitraum seit der deutschen Wiedervereinigung gab es die meisten Arbeitstage im Jahr 2004 mit damals durchschnittlich 252,8 Tagen. Die wenigsten Arbeitstage entfielen auf das Jahr 1991 mit 246,9 Tagen. "1995 wurde in allen Bundesländern außer Sachsen der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft – das führte insgesamt zu einem Anstieg der Arbeitstage", erklärten die Statistiker.

