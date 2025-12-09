W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Atempause vor Fed-Entscheid

dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung in den USA herrschte auch an Europas Aktienmärkten zumindest auf Indexebene eher Funktstille. Investoren warteten zunächst ab und wollten nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, hieß es von Börsianern.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb orientierungslos und sank letztlich um 0,13 Prozent auf 5.718,32 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte November bleibt nach der jüngst starken Erholung aber in Sichtweite.

Auch außerhalb des Euroraums gab es wenig Bewegung: In London schloss der FTSE 100 0,03 Prozent tiefer bei 9.642,01 Zählern. Der Zürcher SMI büßte 0,39 Prozent auf 12.931,16 Punkte ein./edh/jha/

