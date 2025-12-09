W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt weiter mit 'angezogener Handbremse'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gingen die Anleger aber nur noch gemäßigt ins Risiko. "Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener Handbremse", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank das Geschehen.

Am Ende legte der Dax am Dienstag um 0,49 Prozent auf 24.162,65 Punkte zu. Er setzte sich damit weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab in Richtung oberes Ende der November-Spanne, die Mitte des vergangenen Monats von einem mehrtägigen Kursrutsch aufgerissen worden war. Von seinem Tief am 21. November hat sich der deutsche Leitindex mittlerweile wieder um mehr als fünf Prozent nach oben gearbeitet.

Der MDax schaffte es am Dienstag im Schlepptau des Dax auch mit 0,22 Prozent ins Plus. Der Index mit den mittelgroßen Werten schloss bei 29.729,05 Zählern.

Wenn die Fed am Mittwochabend ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt, gilt eine kleine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist. Laut Stanzl agieren die Anleger davor "ohne große Überzeugung". Er geht davon aus, dass sie größere Neupositionierungen erst danach oder vielleicht auch erst im neuen Jahr eingehen werden./tih/jha/

