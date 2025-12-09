W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Relx Plc
Relx ADR

Das könnte dich auch interessieren

Renk hoch, Hensoldt runter
Bank of America bewegt Rüstung05. Dez. · dpa-AFX
Bank of America bewegt Rüstung
Französische Großbank
BNP Paribas stockt Anteil an größtem belgischen Versicherer aufgestern, 11:27 Uhr · Reuters
BNP Paribas stockt Anteil an größtem belgischen Versicherer auf
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden