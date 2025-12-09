W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 298 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
JP Morgan
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden