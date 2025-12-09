W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum und Vertrauen

Sicherheit seit 1811, Launch einer neuen Marke, Wachstum in  
CEE und vieles mehr: Kurzvideos anlässlich des Jubiläums 
bringen Erfolgsgeschichte auf den Punkt 

Wien (APA-ots) - UNIQA feiert ein bedeutendes Jubiläum: Seit dem 10.  
Dezember 1990 und 
somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre 
Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse 
notiert. 

" Seit über 200 Jahren versichern Menschen bei UNIQA, was ihnen 
wichtig ist. Seit 35 Jahren notieren wir an der Wiener Börse, vor 
etwa 25 Jahren begann unsere Expansion nach Osteuropa, in eine Region 
mit 150 Millionen Einwohnern. Heute vertrauen uns insgesamt mehr als 
17 Millionen Kundinnen und Kunden: Mehr als 13 Millionen in CEE und 
knapp 4 Millionen in Österreich, wo wir die bekannteste 
Versicherungsmarke sind, " sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA 
Insurance Group AG . 

Kapitalmarktstrategie und Ausblick 

Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: " Mit 
dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer- 
Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase 
gelegt. Es ging darum, unsere Eigenkapitalbasis zu stärken und das 
Unternehmen für die Zukunft am Kapitalmarkt zu positionieren. Die 
Expansion nach Osteuropa kam erst Jahre später, aber der Schritt an 
die Börse war entscheidend, um diese Entwicklung überhaupt erst 
möglich zu machen. Heute zeigt sich: Die Verbindung von Tradition und 
Kapitalmarkt hat UNIQA Stabilität gegeben und den Weg für 
langfristiges Wachstum geöffnet ." 

Meilensteine in bewegten Bildern 

Diese und viele weitere Meilensteine von UNIQA werden in fünf 
Kurzvideos dargestellt, in denen neben den Verantwortlichen bei UNIQA 
zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen. " Das 
Erreichte ist für uns nicht nur ein Meilenstein - es ist zugleich ein 
Auftrag, auch in den nächsten 35 Jahren und darüber hinaus an der 
Börse erfolgreich zu sein: mit Mut, Optimismus und Kraft, also ganz 
im Sinne von gemeinsam besser leben ", sind sich Brandstetter und 
Svoboda , die auch gerade ein Upgrade der Ziele bekannt gegeben 
haben, einig. 

35 Jahre UNIQA Börsengang: Meilenstein in 5 Videos 

Bildmaterial Andreas Brandstetter und Kurt Svoboda. 

Nachlese 

UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft 
Erwartungen - UNIQA Group Online Presse-Center 

