Börsenauftakt freundlich: Handelsdaten stützen
Makroökonomischer Überblick:
Die deutschen Außenhandelsdaten überraschten positiv: Im Oktober stieg der Export leicht um 0,1 %, getragen von einer robusten Nachfrage aus der EU. Das Handelsbilanzplus weitete sich auf 16,9 Mrd. € aus, deutlich über den Erwartungen. Während die Ausfuhren in die Eurozone zulegten, brachen die Lieferungen in die USA und nach China spürbar ein. Ein Hinweis auf anhaltende globale Handelsrisiken. Zusätzlich richtet sich zur Mittagszeit der Blick nach London: Dort wird BoE-Gouverneur Andrew Bailey eine Rede halten, die Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der Bank of England liefern könnte.
Im Fokus:
Bei Thyssenkrupp steht die Stahlsparte im Mittelpunkt: Der Konzern rechnet im neuen Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust von bis zu 800 Mio. €, verursacht durch hohe Rückstellungen für die Sanierung. Überkapazitäten und Preisdruck aus Asien zwingen zu drastischen Maßnahmen wie Kapazitätsabbau und Stellenstreichungen. Die Aktie zeigt sich im frühen Handel deutlich schwächer.
Anders das Bild bei Jost Werke: Nach dem vollständigen Ausstieg des Großaktionärs Peter Möhrle Holding, der 1,5 Mio. Aktien zu 48,50 € platzierte, zeigt sich das Papier im frühen Handel wieder fester. Die Platzierung im Volumen von rund 73 Mio. € markiert den kompletten Rückzug des Investors, während das Unternehmen selbst keine Erlöse aus der Transaktion erhält.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG65JX
|22,51
|21905,178969 Punkte
|10,82
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJN
|3,59
|24488,859408 Punkte
|62,83
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LK
|37,97
|27929,108753 Punkte
|6,34
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AKT
|3,19
|23846,145641 Punkte
|75,87
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2EN7
|9,55
|25069,064225 Punkte
|25,18
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UG40KP
|4,86
|300,00 USD
|3,26
|13.01.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6D5E
|3,24
|1660,00 EUR
|3,02
|16.06.2027
|Johnson & Johnson
|Put
|UG9H8J
|0,22
|180,00 USD
|13,22
|18.03.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG41UB
|18,86
|1650,00 EUR
|4,84
|17.06.2026
|Fortinet Inc.
|Call
|UG8YS5
|0,68
|90,00 USD
|5,16
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD2RXR
|11,77
|333,510707 USD
|2
|Open End
|Agnico Eagle Mines Ltd.
|Long
|UG57HS
|12,77
|131,808926 USD
|5
|Open End
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Long
|UN22C2
|7,67
|283,071405 USD
|10
|Open End
|S&P 500 Index
|Short
|HD39KB
|1,06
|8216,00504 Punkte
|-5
|Open End
|RENK Group AG
|Long
|UN1T1H
|1,71
|49,121599 EUR
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;
