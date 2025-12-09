DAX Livetrading & Real Talk: Umgang mit Drawdowns und Emotionen

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

In diesem Video nehme ich dich direkt mit in eine spannende DAX-Eröffnungsphase. Wir managen einen laufenden Long-Trade, pyramidisieren Positionen und spekulieren auf einen "Squeeze" am Morgen. Doch der reine Chart erzählt nicht die ganze Wahrheit: Ich zeige dir exklusiv meinen Blick "unter die Haube" des DAX. Warum treibt fast nur die Allianz-Aktie den Index nach oben, während Schwergewichte wie SAP und Siemens schwächeln? Erfahre, wie du durch den Blick auf die Einzelwerte (den "Kasse-Blick") potenzielle Fallen erkennen und deine Trade-Entscheidungen massiv verbessern kannst.

Doch dieses Format bietet weit mehr als nur Charts: Ein Zuschauerbericht sorgt für einen echten "Real Talk"-Moment. Was tust du, wenn du wochenlang Gewinne anhäufst, nur um sie in einer einzigen Stunde emotionalen Tradings wieder zu verlieren? Ich gehe auf diese schmerzhafte Erfahrung ein, teile meine eigene Geschichte über massive Verluste aus meiner Anfangszeit (und wie ich über 25.000 € „Lehrgeld“ zahlte) und gebe dir eine konkrete Strategie an die Hand, wie du solche psychologischen Abwärtsspiralen in Zukunft verhinderst.

Egal ob du wissen willst, wie man Positionen im Trend aufbaut, warum der "Turnaround Tuesday" um 9:30 Uhr statistisch relevant ist oder wie du dein Mindset nach einem Drawdown wieder aufbaust – diese Session ist vollgepackt mit praktischem Wissen für dein Trading. Schalte ein, um zu lernen, wie du technisch sauber handelst und dabei mental stark bleibst!

Die schnellen Richtungswechsel im Trading sind also weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir heute in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



