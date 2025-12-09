Deutsche Börse will Gewinn bis 2028 stärker steigern als Erlöse

ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will den operativen Gewinn mittelfristig deutlich stärker steigern als die Erlöse. Erreicht werden soll das laut einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag mit einem geplanten Wachstum der operativen Kosten um durchschnittlich nur drei Prozent pro Jahr bis 2028 in Kombination mit der Weiterentwicklung des operativen Geschäftsmodells. Konkret sollen die Nettoerlöse ohne das Treasury-Ergebnis, welches im Wesentlichen die Nettozinserträge und Entgelte aus hinterlegten Sicherheiten umfasst, bis 2028 im Jahresschnitt um 8 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro wachsen. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist ein jährlicher Zuwachs von durchschnittlich 12 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro geplant. Der Aktienkurs reagiert kaum auf die Nachricht.

Zum Vergleich: Für das laufende Jahr 2025 rechnet Vorstandschef Stephan Leithner laut früheren Angaben damit, dass die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um etwa 9 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro steigen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) peilt der Konzernvorstand ohne Treasury-Ergebnis etwa 2,7 Milliarden Euro nach 2,35 Milliarden im Vorjahr an. Zusätzlich erwartet der Vorstand ein Treasury-Ergebnis von mehr als 800 Millionen Euro./mis/jha/