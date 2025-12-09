W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1646 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird allgemein mit einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. An den Märkten wird allerdings auch darauf spekuliert, dass die Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen nicht so stark wie bisher erwartet senken könnte.

Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank wird an den Finanzmärkten mittlerweile damit gerechnet, dass der Fed-Präsident Jerome Powell künftig etwas falkenhafter auftreten wird als zuvor. Demnach dürfte sich Powell eher für eine straffere Geldpolitik aussprechen. Jüngste Kommentare von anderen Fed-Mitgliedern lassen zudem eine zunehmende Uneinigkeit innerhalb des geldpolitischen Rates der Notenbank verspüren, heißt es in der Analyse der Dekabank./jkr/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs legt zum Dollar etwas zugestern, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nachgestern, 17:22 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro nahezu stabil im US-Handelgestern, 21:02 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden