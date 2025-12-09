W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG: Vorstandsvorsitzender Rohit Aggarwal legt Mandat als CEO der Lenzing AG mit 31. Januar 2026 nieder

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie
Lenzing AG: Lenzing AG: Vorstandsvorsitzender Rohit Aggarwal legt Mandat als CEO der Lenzing AG mit 31. Januar 2026 nieder

09.12.2025 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing AG: Vorstandsvorsitzender Rohit Aggarwal legt Mandat als CEO der Lenzing AG mit 31. Januar 2026 nieder

Lenzing, 9. Dezember 2025 – CEO Rohit Aggarwal legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG aus persönlichen Gründen mit 31. Januar 2026 nieder. Nach seinem Ausscheiden wird die Lenzing AG von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet. Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Bestellung eines Nachfolgers initiiert und wird zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren.

Basierend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf und der aktuellen Markteinschätzung bestätigt der Vorstand den Ausblick 2025 und erwartet im Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein EBITDA über dem Vorjahr.

Ihr Kontakt für Media Relations:

Telefon+43 7672 701 2743

E-Mailmedia@lenzing.com

Webwww.lenzing.com

Ende der Insiderinformation

09.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon:+43 7672-701-0
Fax:+43 7672-96301
E-Mail:office@lenzing.com
Internet:www.lenzing.com
ISIN:AT0000644505
Indizes:ATX
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2242424
Ende der MitteilungEQS News-Service

2242424 09.12.2025 CET/CEST

Lenzing

