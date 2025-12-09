EQS-Adhoc: MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie
09.12.2025 / 08:23 CET/CEST
Berlin, 09. Dezember 2025 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen.
Das Unternehmen beabsichtigt vor dem Hintergrund der substanziellen Unterbewertung der MBB Aktie sowie der starken Kapitalausstattung, ab dem 11. Dezember 2025 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 22,0 Mio. € bis zu einem Preis von 222,00 € pro Aktie über die Börse zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 14. April 2026 enden.
Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.
Alle Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht.
MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Tel +49 30 844 15 330
ir@mbb.com
Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor
Dr. Christof Nesemeier
Geschäftsführender Direktor
Torben Teichler
Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458
Kontakt:
Torben Teichler
