EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allane SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.12.2025 / 15:57 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Parkring 33 85748 Garching bei München Deutschland Internet: http://ir.allane-mobility-group.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242660 09.12.2025 CET/CEST