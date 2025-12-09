EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
