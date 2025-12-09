W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allane SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports

